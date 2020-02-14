Жители деревни Горьковская Сысольского района возмущены решением местных чиновников: в здание детского сада переезжает Дом культуры, а само здание клуба идет под снос.

– Наш детсад посещают 12 детей, поэтому старшую и младшую группы недавно объединили. А в освободившееся помещение на первом этаже свои вещи перевозит Дом культуры. Соседство, конечно, не из приятных. Не хотелось бы, чтобы после дискотек наши дети играли среди бутылок и окурков, – обеспокоены родители.

А пусть пока не танцуют!

– Это не мое решение, я маленький человек, мне сказали – я впустила, – сообщила «Трибуне» заведующая детсадом Анна Горчакова. – Здание большое, содержать его затратно, а группа осталась всего одна, 12 детей. Была бы у нас возможность, я бы перевела наших ребят в Визингу, в детсад № 10. Места там для горьковских детей есть, но нет автобуса, который бы подвозил дошкольников. Сегодня будем разговаривать с директором Дома культуры Натальей Дурневой, чтобы не проводили дискотеки, пусть оставят библиотеку и клуб для пожилых граждан.

В управлении образования Сысольского района по поводу такого соседства не переживают. По словам начальника управления Александра Колегова, это временно. До конца 2020 года Дом культуры должен освободить здание детского сада.

«Надо потерпеть»

– Мы не думаем, что там будут проводить дискотеки с пьяными криками и мусорить. Заведующая клубом и работники будут следить за порядком. Да и дискотеки, думаю, не так часто проводят, это сейчас не столь популярно среди молодежи, – поделился с «Трибуной» своими жизненными наблюдениями Александр Колегов.

– Район строит новый социокультурный центр для местных жителей, надо немного потерпеть. Тем более, летом садик два месяца не будет работать. По сути надо потерпеть 8 месяцев, – продолжает Александр Александрович. – Чтобы построить новый клуб, а его возведут на прежнем месте, надо снести старый. А куда их переводить? Вот руководство района так и решило. Родители зря переживают, ведь клуб работает в вечернее время, когда уже малышей там нет.

По его словам, здание детского сада большое, и ДК не единственный сосед. Там давно уже располагается местный фельдшерско-акушерский пункт. Теперь под одной крышей в деревне Горьковская располагаются сразу три учреждения: культуры, медицины и дошкольного образования.

Екатерина МАКАРОВА.