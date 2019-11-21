21 ноября в рабочий кабинет экс-ректора, а ныне президента Ухтинского государственного технического университета ворвалась группа оперативников ФСБ. Они нагрянули с ордером на обыск, произвели выемку документов и другие следственные действия. Причем не только в кабинете, но и в его ухтинской квартире. Спустя несколько часов 69-летний Николай Цхадая был задержан и препровожден в камеру изолятора временного содержания.

Операция «Черный четверг» проводилась в режиме строжайшей секретности (в том числе и от ухтинских правоохранителей). Неофициальная информация в виде самых невероятных слухов стала просачиваться лишь около семи часов вечера. Попытка корреспондентов «Трибуны» узнать что-либо от местных стражей порядка оказалась тщетной – нас послали подальше, обозвав «желтой прессой». Городские пинкертоны, скорее всего, были просто не в курсе, да и в голове у них не укладывалось, что самый влиятельный человек в Ухте может угодить за решетку. А тем временем господина Цхадая уже везли под конвоем в столицу Коми…

ЧТО ЕМУ ПРЕДЪЯВЛЯЮТ?

Лишь днем 22 ноября появились первые, хотя и очень скупые подробности. Следственное управление Следственного Комитета РФ по Республике Коми распространило информацию о том, что в отношении президента УГТУ возбуждено уголовное дело. Он подозревается в растрате и получении взятки в особо крупном размере, а также в злоупотреблении служебным положением.

Версия следственных органов такова. В 2010 году было создано некое общество с ограниченной ответственностью, учредителем которого выступило образовательное учреждение (то есть УГТУ- Ред.), возглавляемое фигурантом. По данным следствия, подозреваемый в 2013 году, действуя от имени единственного участника общества с ограниченной ответственностью, достоверно зная о хороших финансовых показателях его работы, принял решение о продаже доли 33 % уставного капитала данного общества подконтрольным ему лицам по заведомо заниженной стоимости и последующей передаче части прибыли юридического лица подконтрольным лицам, в результате чего возглавляемому им образовательному учреждению был причинен ущерб на сумму более 11 миллионов 700 тысяч рублей.

Кроме того, в 2012 и 2013 годах подозреваемый получил от генерального директора и акционера одного из юридических лиц, которое по договору с УГТУ выполняло строительные работы в интересах учреждения, взятку в сумме 8 миллионов 500 тысяч рублей за принятие решений в интересах указанного юридического лица, в том числе подписание актов выполненных работ, их приемку, своевременное производство оплаты в рамках исполнения обязательств по договору.

КАК ЭТО ПОНИМАТЬ?

Лаконичный «следственный» пресс-релиз мало что проясняет. Например, сразу возникает вопрос, почему взятку в 8,5 миллионов рублей г-ну Цхадая инкриминируют только сейчас, спустя 7 (!) лет после предполагаемого события? И как по прошествии столь длительного времени это можно в принципе доказать? Впрочем, следствию, как говорится, виднее…

Неясна и обвинительная формулировка, касающаяся «загадочного» ООО (общества с ограниченной ответственностью): фигурант продал свою долю «по заведомо заниженной стоимости». Во-первых, интересно, как определили эту стоимость? Во-вторых, коли речь идет о личной собственности, хозяин, по идее, вправе распоряжаться ею по своему усмотрению. Он может продать ее хоть за три рубля или вообще подарить. Другое дело, что при продаже доли уставного капитала могла быть нарушена юридическая процедура сделки и тем самым нанесен ущерб совладельцам ООО. Но пока это только лишь домыслы, дополнительной информацией мы, к сожалению, не обладаем.

Скорее всего, вышеупомянутая организация – это ООО «Научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа УГТУ».

НИПИ нефти и газа был создан ухтинским университетом еще в 2008 году. А в 2010-м преобразован в ООО «НИПИ нефти и газа УГТУ». Причем в качестве своей учредительной доли в уставной капитал ООО университет внес не деньги, некое «ноу-хау», то бишь «результат интеллектуальной деятельности». Таковой стала разработанная университетскими сотрудниками «Инструкция по исследованию скважин месторождений с высоким содержанием конденсата». Другим совладельцем компании стал сам ее инициатор – ректор вуза Цхадая. Что обошлось недорого: весь уставной капитал был заявлен в размере 60 тысяч рублей.

В 2013 году Н. Цхадая продал свои 33 процента. После чего, согласно данным ЕГРЮЛ, учредителями ООО (в равных долях- 33,33%) , помимо УГТУ, стали два физических лица: Григорий Грибов (он же директор) и Павел Цурукин.

По мнению ряда экспертов, господин Цхадая не ограничивал свои деловые интересы лишь сферой науки и образования. Однако правоохранители «копают» пока только в этом направлении.

Роковым событием для президента университета стала проверка, проведенная в УГТУ прокуратурой Республики Коми. Именно по итогам этой проверки и появилось уголовное дело. А назначена эта проверка была после того, как в УГТУ случился серьезный конфликт в борьбе за кресло ректора, о чем «Трибуна» уже не раз подробно рассказывала.

ВЗЯТ ПОД АРЕСТ

Вечером 22 ноября состоялось заседание Сыктывкарского суда, на котором подозреваемому определили меру пресечения – два месяца заключения под стражу. Николай Цхадая просидит в сыктывкарском следственном изоляторе , как минимум, до 20 января следующего года.

Таким образом судья предсказуемо «поддержал» следствие, просившее именно о содержании фигуранта в СИЗО, мотивируя это тем, что иначе г-н Цхадая может скрыться, поскольку имеет родственников и недвижимость за границей.

Во время этого судебного заседания вдруг произошла сенсация, о которой первым уже сообщило информагенство БНК. Во время оглашения решения судья заявил: следствие считает, что обвинямый получил взятку от экс-сенатор от Коми Евгения Самойлова и экс-депутата Госсовета региона Евгения Лядова.

Виктор СЕМЕНОВ.