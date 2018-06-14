Доиграем до пенсионного возраста?

Вчера стартовал Чемпионат мира по футболу, на который страна потратила около 700 млрд рублей.

Но денег не жалко, потому что Россия переживает бурный рост. К примеру, быстро растут коммунальные тарифы и цены на бензин. А на днях глава правительства Дмитрий Медведев (тот самый, который — «денег нет, но вы держитесь!») «обрадовал» россиян и повышением НДС (налог на добавленную стоимость), что приведет к росту цен на все товары и услуги. А впереди еще одно повышение — пенсионного возраста…