«Доктор» Путин поставил диагноз

20 августа Владимир Путин раскритиковал ситуацию в первичном звене здравоохранения, назвав ее «провалом».

Президент страны обозначил основные проблемы — недоступность медицинской помощи для жителей малых населенных пунктов и отдаленных территорий, недостаток кадров, низкий уровень заработной платы медиков и высокая нагрузка. Материально-техническая база слаба, здания и техника устарели…

Президент напомнил о немалых средствах, которые предусмотрены для нацпроекта «Здравоохранение». Это 1 триллион 367 миллиардов рублей.

О провале в первичном звене здравоохранения говорила и профильный министр Вероника Скворцова.

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что проверки Роструда показали – в некоторых регионах зафиксирован факт неоплаты сверхурочных врачам, а также работы по совместительству.

До 1 октября правительство должно принять решение о том, будет ли структура заработной платы врачей жестко зафиксирована или же будет возвращена система доплат.

Проблемы, на которых заострил внимание Владимир Путин, характерны и для Коми.

— Но самая основная — это кадровый голод, — рассказала «Трибуне» председатель рескома профсоюза работников здравоохранения Ольга Федулова. — Остро не хватает узких специалистов (даже в Сыктывкаре). Мы внесли ряд предложений правительству Коми, которые помогут решить кадровую проблему.