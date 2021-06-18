Доктор Уйба, как слышно? Депутат Госсовета Николай Братенков обратился к главе региона с открытым письмом

На этой неделе «Трибуна» получила копию этого обращения, которое также было размещено и в социальных сетях.

Обращаясь к Владимиру Уйбе, депутат Братенков выражает недоумение по поводу отмены традиционных народных праздников в нескольких районах Коми в связи с опасностью заражения COVID-19.

«Как и прежний глава РК, вы любите массовые праздники. Активно участвуете в них, – пишет Н. Братенков. – Даже в Москве и в Санкт-Петербурге вы сумели организовать такие празднества в честь 100-летнего юбилея Республики Коми. Похвально. Но… Коренное население тоже готовилось к юбилею на местах, ожидая в гости и вас. И вдруг – запрет. Почему можно праздновать в ковидной скученной Москве и Питере, а на вольном просторе сельских лугов – нельзя? Может, не совсем правильно в первый год своей работы замахиваться на древние традиции народа и его культуру?»

«Север не терпит диктата, – продолжает депутат. – Примеры тому – Шиес и история вашего предшественника (имеется в виду бывший глава РК Сергей Гапликов – Ред.). Представьте, что люди сами вышли на праздники, которым не одна сотня лет. Пошлете полицию? Не хватит личного состава. Накажете глав районов? Их только больше будут уважать. Зато с авторитетом у вас будут проблемы большие, чем сегодня. Будут ли с вами после этого «Коми войтыр», «Изьватас», депутаты Госсовета, будут ли ближе к вам главы муниципалитетов? Есть над чем подумать, уважаемый Владимир Викторович», – подытожил Н. Братенков.