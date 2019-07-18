Долги по ЖКУ больше не будут передавать коллекторам

Госдума в третьем, окончательном, чтении приняла поправки в Жилищный кодекс России и ряд других законов, в том числе в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Документом введен прямой запрет на передачу коллекторам долгов граждан по услугам ЖКХ.

Ранее, если вы накопили долг по коммуналке, его могли передать коллекторам. Последние угрозами, шантажом, а порой и с помощью насилия начинали выколачивать деньги. Зачастую долг продавали коллекторам по заниженной стоимости, и часть суммы автоматически не поступала в качестве оплаты за потребленные услуги.

По мнению депутатов Госдумы, закон защищает «права всех собственников жилья, потому что сегодня передача долговых обязательств коллекторам не снимает общей задолженности, а, наоборот, копит ее. В конечном счете, долги, которые продавались коллекторам, ложились бременем на других соседей». Теперь взыскать долг можно будет только в судебном порядке.