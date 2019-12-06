«Долго ли нам еще мерзнуть?» — спрашивают усть-куломские пассажиры

В районном центре никак не могут построить автопавильон. И в дождь, и в лютые морозы пассажиры ждут автобуса под открытым небом.

Несколько лет назад предприниматель, занимающийся перевозкой пассажиров, решил строить здание автопавильона своими силами. Местные власти выделили землю для строительства и даже площадку для стоянки автобусов. Однако по ряду причин стройка остановилась.

Администрация села выделила под билетную кассу и «зал ожидания» комнату в многоквартирном доме, но когда регулярное движение между Усть-Куломом и Сыктывкаром прекратилось, этот импровизированный «автопавильон» закрылся. И устькуломцам, едущим в районные села и поселки, пришлось подолгу мокнуть и мерзнуть на улице. Так продолжалось еще несколько лет.

Билетик по 500 рублей

В 2018 году районная администрация заключила договор с предпринимателем-автоперевозчиком Иваном Ракиным, выделила помещение в жилом доме, где пассажиры могли приобрести билет и дождаться автобуса. Первоначально цена билета была 390 рублей, на детский проезд была скидка, а «льготники» могли по купленному билету получить компенсацию. Однако затем цена на билеты стала подниматься и вскоре сравнялась с ценой поездки на такси, достигнув 500 рублей. В результате на автобусах Ракина в город ездили всего по два-три человека, о рентабельности даже говорить было смешно. И предприниматель перестал возить пассажиров в город, закрыл на замок и билетную кассу. Пассажиры снова оказались на улице.

Вопрос этот недавно жители подняли на районной конференции «Коми войтыр». Глава администрации Сергей Рубан объяснил ситуацию тем, что перевозчик перестал возить пассажиров из-за таксистов, которые незаконно перевозят пассажиров и отнимают выручку у предпринимателя. Однако ситуация не так проста, как кажется.

— В условиях рынка пассажиры сами выбирают с кем ездить, — рассказали «Трибуне» усть-куломские таксисты. — Когда цена перевозки у Ракина сравнялась с нашей, пассажиры предпочли услуги такси. Мы же забираем пассажиров из дома с вещами, довозим до места. И выезжаем рано, как просят пассажиры, чтобы при необходимости пораньше быть в городе. А автобус Ракина выезжал в 8.30, в город добирался лишь к обеду. Довозил пассажиров только до автопавильона.

Однако помимо таксистов, у которых есть лицензии, свои услуги предлагают и местные «бомбилы». Конкуренция между ними жестокая, но пассажирам от этого не легче. По идее, убыточные автобусные перевозки в сельской местности должны дотироваться из бюджета. Но государство устранилось от финансовой поддержки транспортных услуг (речь в лучшем случае идет только о компенсации для льготников). Тем не менее, организация регулярного автобусного сообщения по закону возложена на органы власти — они обязаны решать эту проблему.

— Минпром республики собирается провести конкурс среди перевозчиков, после чего автобусное сообщение возоб-

новится, — сообщил «Трибуне» заместитель руководителя районной администрации Василий Бадьин. — Выигравший в конкурсе откроет билетную кассу.

Но когда состоится конкурс — неизвестно. Видимо, пассажирам еще долго придется мерзнуть на улице.

Николай ЛЮТОЕВ.