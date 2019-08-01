Долгострой сдадут в сентябре

Фирму, не достроившую школу в «Орбите», оштрафовали на 115 миллионов рублей.

По материалам проверки Сыктывкарской прокуратуры в отношении ООО «Белстройцентр-Калуга» Коми УФАС было возбуждено административное дело по факту невыполнения надлежащим образом обязательств по государственному контракту на строительство объекта «Школа на 1200 мест по ул. Петрозаводской в г. Сыктывкаре».Рассмотрев дело, мировой судья Петрозаводского судебного участка назначил обществу штраф размере 115 559 214, 68 руб.

Как установлено судом, вследствие неисполнения контракта школа не была введена в эксплуатацию и не была передана заказчику к началу учебного года, в связи с чем Республика Коми была вынуждена нести дополнительные расходы по содержанию и охране незавершенного объекта. Судом отмечен и негативный социальный эффект данного административного правонарушения.

Сегодня, напомним, здание школы возводит третья по счету подрядная организация – «Универсалстрой» из Кирова, которая приступила к работам в апреле после заключения госконтракта на 298 млн рублей. Долгострой в «Орбите» планируется завершить к сентябрю 2019 года.