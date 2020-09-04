7 августа с.г. в статье «Сами разгребайте это дерьмо!» «Трибуна» рассказала о бедственном положении системы канализации в Корткеросе. На публикацию откликнулась жительница райцентра Наталья Сеитова.



«В нашем доме по ул. Лебедева, 5, – пишет Наталья Викторовна, – проживают три пенсионера (один из них – полулежачий), ветераны труда, двое сирот 12 и 14 лет, мать-одиночка с двумя несовершеннолетними детьми двух и 10 лет. Дом наш — деревянный, в нем четыре квартиры с аварийными выгребными ямами.

Дом находится в центре села, вся инженерная инфраструктура (сети) – в 10 минутах ходьбы. В домах под номерами 2, 4 и 7, расположенных на нашей улице, «цивилизация» имеется — есть водопровод и канализация.

Еще в 2016 году наше село попало в региональную программу «Чистая вода» с проектом «Подключение многоквартирных жилых домов в с. Корткерос по ул. Сухановой и ул. Лебедева к инженерной коммуникации (канализации)». В сентябре того же года заместитель главы администрации сельского поселения «Корткеросский» И. Андреев с помощниками проводили собрание жильцов по улицам Сухановой и Лебедева, где показывали план-схему инженерных коммуникаций. На этом собрании было заявлено, что доходить сети будут до дома № 13 по ул. Лебедева.

Представители власти раздавали жильцам листки для подписей о согласии. Нам, жителям дома

№ 5, ничего не дали, сказали, что наш дом не входит в эту программу. На вопрос о том, куда писать жалобу, прозвучал ответ: «Никуда писать не надо».

Тогда я написала письмо в Министерство ЖКХ: почему наш дом не попал в эту программу? Из ответа министерства я поняла, что конкретной нумерации домов нет, план этот — просто схема, не привязанная конкретно к месту. То есть все решится в ходе сооружения сетей.

Администрация района тоже дала ответ, указав, что наш дом должны подключить к инженерным коммуникациям. Однако результат оказался совершенно другой. В 2020 году выяснилось, что все работы по прокладке инженерных сетей завершились, техника вывезена. Оказалось, что они проводились с апреля по июль, однако возле нашего дома никаких работ не велось. Получается, что наш дом стоит на какой-то другой, параллельной улице Лебедева?

В июне нынешнего года жильцы дома решили сами провести водопровод и канализацию к дому (все разрешения есть), пригласили частных подрядчиков, которые сделали примерную смету. Сети обойдутся в 500 тысяч рублей (по 125 тысяч на квартиру). Собрать такую сумму с жильцов нашего дома — это из области фантастики.

Возникает вопрос: неужели наши пенсионеры, ветераны труда, которые отработали десятки лет, не заслужили комфортной жизни? Или есть все же

надежда, что власть свои обязательства выполнит? Тем более что и глава республики В. Уйба обещал помочь с устройством канализации»…