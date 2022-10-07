В истории этого 120-летнего дома, что находится в ижемской деревне Диюр, переплелись имена, эпохи и нации.



Огромный двухэтажный дом лишился своего настоящего хозяина еще в 1930-е годы. И после того, как в нем за сто лет сменилось несколько учреждений, к 2016 году оказался пустым. Тогда его с ансамблем жилых домов начала XX века в Диюре приняли на государственный учет как объект культурного наследия Коми. Но этим дело и ограничилось.

– Приказ на бумаге ничего не дал, с домом ничего делать не стали. Хулиганы вытащили из дома проводку и сдали на металлолом, – сокрушается местный краевед Владимир Ануфриев. – А ведь когда здесь находился санаторий.

В июле В. Ануфриев он представил землякам издание «Диюр на Ижме», в котором рассказал о старинных двухэтажных домах своей деревни. Среди описанных им 27 домов есть и Филат Карп керка. Так на коми называли дом, принадлежавший Поликарпу Феофилактовичу Ануфриеву.

Как разорили родовое гнездо

– Большое Галово когда-то было самым богатым селом, там работал наш диюрский мужик Поликарп Ануфриев. Он там разбогател, построил в деревне мастерскую по выделке замши, держал 6-7 коров, 2-3 лошади, около тысячи оленей, имел лавку, рыбные промыслы, – рассказывает Владимир Ануфриев.

В 1901 году на высокой горе в Диюре Поликарп построил крепкий особняк площадью более 300 кв. метров. Три десятилетия он служил для супругов и их пяти детей родовым гнездом. Но в 1932 году на волне раскулачивания по селу прошлась районная комиссия, как тогда ее называли «по расслоению населения», и хозяйство успешного Поликарпа описали. Указали, что он «эксплуатировал по 20-30 человек» и отнесли его к зажиточным.

У 66-летнего Афанасьева конфисковали все имущество, сельхозугодья, а его особняк приспособили под базу отдыха для работников Печорского пароходства. Еще семь лет до самой своей смерти раскулаченный оленевод, оставшись без дома, мыкался по родственникам, ночевал на сеновалах.

После в доме Поликарпа располагались и детский оздоровительный противотуберкулезный санаторий на 50 коек, и социальный приют для детей, и реабилитационный центр для несовершеннолетних.

Француз загорелся идеей

Дом продолжал бы потихоньку ветшать, если бы у сыктывкарских искусствоведов не родилась идея возродить старинный дом. Француз Пьер-Кристиан Броше, известный коллекционер произведений современного искусства, куратор программы «Современное искусство» в Школе дизайна НИУ ВШЭ, телеведущий канала «Россия – Культура» в разговоре с коллегами из Коми посетовал на то, что в регионе не созданы достойные условия для развития туризма.

– В 2020 году, когда Пьер-Кристиана Броше пригласили стать президентом Национальной галереи Коми, он впервые побывал в Усть-Цильме и на ижемской земле, – рассказывает Анелия Лянцевич, зав. кафедрой изобразительного искусства и дизайна Института культуры и искусств СыктГУ. – Он признавал, что в Коми потрясающая природа, культура, но не созданы места с погружением в аутентичную среду. Мы обсудили эту идею и пришли к мысли, что было бы здорово сделать арт-резиденцию в Ижемском или Усть-Цилемском районе. Туда для вдохновения и творчества могли бы приезжать художники со всей страны, а местные мастера передавали бы им свою культуру и опыт. Кроме того, такая арт-резиденция стала бы базой для практики студентов СыктГУ.

Год назад студенты разработали дизайн-проект дома, нашли грант на реализацию своей идеи и в этом году воплотили его в жизнь. К реализации подключился совет ветеранов Диюра. Местные жители убирали старую краску, обновили окна. Принесли кровать конца 19 века, и в будущем планируют принести старинные деревенские вещи, чтобы это был настоящий дом-музей Диюра. Так 120-летний дом получил обновленный вид.

Жизнь продолжается

– Некоторые вещи специально оставлены в первоначальном виде, не снята старая краска и не нанесена новая. Например, под слоем краски обнаружили латунную ручку конца 19 века и оставили ее на своем месте. Это сделано для того, чтобы показать, насколько глубокую историю имеет дом, – уточняет Анелия Лянцевич. – Еще много есть чего доделывать в доме, чтобы он был в совершенном виде. И чтобы завершить проект, думают к нему вернуться вновь. Хочется поддержать местное население, потому что мы увидели, насколько это для них важно, насколько это вызывает обновление жизни. Грустно смотреть, когда деревни стираются с лица земли. А хочется, чтобы там продолжалась жизнь.

Дизайн студентов СГУ учитывал возможности использования дома для ночевки гостей, а также использования его как культурного пространства. Пока остались нерешенными организационные моменты, чтобы превратить этот дом действительно в арт-резиденцию. Но уже сейчас местные жители используют дом как культурное пространство – они могут встретиться там пообщаться, попеть песни.

Еще лет сто

…На землю летят ветхие доски и до сих пор крепкий деревянный водосток, пропитанный тюленьим жиром. В сентябре на 120-летний дом положили новую металлическую кровлю.

«С такой крышей дом простоит еще лет сто», – довольно отмечает Владимир Ануфриев и бережно подбирает брошенные сверху кованные гвозди. Они еще могут послужить – хотя бы экспонатами.

Светлана СЕЛИВАНОВА.

Фото Владимира Ануфриева и Анелии Лянцевич.