С весьма неожиданной инициативой выступили депутаты Ненецкого автономного округа: они предлагают обустроить автомобильную дорогу вдоль реки Печоры с выходом к населенным пунктам Республики Коми.

Правда, эта инициатива исходит пока только от депутатской фракции КПРФ, тем не менее, она заслуживает внимания – хотя бы в дискуссионном формате.

Привет из СССР!

Напомним, что еще с советских времен идет реализация проекта по строительству дороги, которая должна связать окружную столицу Нарьян-Мар с «большой землей». На сегодняшний день вроде как удалось проложить ее до Усинска.

Региональные начальники даже успели в торжественной обстановке перерезать алую ленточку под брызги шампанского. Но на самом деле они просто выдали желаемое за реальное.

Нет на сегодняшний день круглогодичной рабочей дороги из нашего Заполярья в центральную Россию, и вряд ли она появится в обозримом будущем. Ее ключевым звеном должен стать мост через Печору в районе села Усть-Уса (Усинский муниципалитет), но кто его будет возводить в условиях хронического безденежья и туманных перспектив дальнейшего развития Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции? Никому сегодня дорогущий мост (речь идет о многомиллиардных инвестициях) не нужен – разве что лишь в качестве предвыборной «конфетки». Впрочем, в таком качестве мост уже бывал, и не раз.

Но это если коротко об истории дорожного вопроса федерального уровня, вернемся к инициативе ненецких коммунистов. Соответствующие письма они уже направили в адрес заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина, лидера фракции КПРФ в Госдуме Геннадия Зюганова, депутата Госдумы от Коми Олега Михайлова.

Как остановить деградацию Севера?

Ненецкие депутаты от КПРФ считают, что в отличие от сезонной и проблемной дороги Нарьян-Мар – Усинск, которая проходит в отдалении от окружных населенных пунктов по тундре, Нижнепечорская транспортная магистраль (Нарьян-Мар – село Тельвиска – деревня Устье – деревня Тошвиска с выходом к границе с Коми) могла бы стать полноценной «дорогой жизни». Плюсы всем очевидны: повышение качества снабжения продуктами и другими товарами народного потребления, создание условий для развития производства, торговли, логистической инфраструктуры (в том числе для нефте- и газодобывающих компаний), и в итоге – для превращения НАО в полноценный российский регион, форпост России в Арктике, что соответствует стратегии Президента России по развитию Арктической зоны.

В письме на имя Марата Хуснуллина особо подчеркивается, что из-за бездорожья в НАО наблюдается экономический и социальный спад, не реализуются крупные инфраструктурные проекты, а местные жители, особенно молодежь, из-за отсутствия перспектив уезжают в другие регионы. Надо полагать, что для большей узнаваемости региона в письме упоминается первый русский заполярный город Пустозерск, где находился в ссылке видный деятель старообрядчества протопоп Аввакум. Как раз туда по новой дороге могли бы добираться туристы со всей России, а это дополнительные доходы для всех уровней бюджета.

Инициатива ненецких коммунистов не подкреплена финансовыми раскладами, поэтому и выглядит как акт отчаяния. А куда деваться, если чиновники и депутаты от правящей партии просто тихо сидят на огромных зарплатах – их все устраивает (в отличие от рядовых граждан)? При этом на словах они поддерживают строительство дороги Нарьян-Мар – Тошвиска.

У нас много общего

По словам руководителя фракции КПРФ в Собрании депутатов НАО Михаила Райна, действующая окружная власть не может предложить идею, которая определила бы основное направление развития НАО. Мало того, в последнее время под управлением губернатора Юрия Бездудного и его команды социально-экономическое развитие региона остановилось, а по ряду направлений наблюдается деградация и упадок. Жизнь уходит из НАО, в том числе вместе с земляками, которые покинули округ либо планируют это сделать.

Ситуация усугубляется еще и тем, что в последние годы все чаще стали говорить об объединении Ненецкого округа с Архангельской областью. Появление новой дороги в сторону Республики Коми могло бы стать весомым аргументом для сохранения НАО в качестве субъекта России.

Кстати, у НАО и Коми много общего: ветхое и аварийное жилье, изношенные инженерные сети, нереализованные проекты по строительству школ, больниц и других объектов социальной инфраструктуры. А еще тот факт, что регионами-соседями сегодня «рулят» губернаторы, присланные из Москвы. Может, именно потому, что и Уйба, и Бездудный – люди «пришлые», им не удается эффективно решать специфические проблемы Севера?

Сергей МОРОХИН.