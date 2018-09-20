Дороги покроем штрафом

С 1 января 2019 года выплаты по штрафам за нарушение правил дорожного движения будут поступать в региональный Дорожный фонд, который и будет формироваться из этих средств. Эксперты прогнозируют, что бюджет Коми в следующем году пополнится на 300 миллионов рублей.

«Деньги фонда будут использоваться исключительно на ремонт существующих и строительство новых дорог», — пояснила министр финансов Галина Рубцова. Такое изменение в республиканский закон «О бюджетной системе и бюджетном процессе» внесли депутаты Госсовета.