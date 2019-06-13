Дожди и ветры определяют погоду

Начало лета в нынешнем году богато на погодные сюрпризы.

Синоптики фиксируют то природные температурные рекорды, то необычно большое количество выпавших осадков, то грозовые ливни, когда сильный ветер валил деревья. Почти каждый день жители республики слышат штормовые предупреждения. В Усинске, например, ураганом выбило стеклопакеты, ветром снесло столб освещения, на доме по ул. Промышленной, 19 и вовсе сорвало крышу, повредило несколько автомобилей.

В День России опять объявили штормовое предупреждение. Налетевший холодный ветер в столице Коми портил горожанам настроение: он срывал палатки, разбрасывал праздничные атрибуты.

Синоптическими рекордами отметился и май. 9, 11 и 12 мая в столице Коми было необычно тепло, а 30 мая синоптики регионального ЦГМС назвали эпичным: за четыре часа в Сыктывкаре выпало 120% от месячной нормы осадков.

В ночь на 13-14 июня местами на территории Республики Коми ожидаются заморозки -1…-2°С, прогнозирует филиал ФГБУ Северного УГМС «Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми». В северных районах пройдут дожди со снегом.