В поселке Северном коммунальщики уронили с третьего этажа металлическую дверь на 35-летнюю женщину, которая гуляла с ребенком. Пострадавшая сейчас находится в Воркутинской больнице.

Ее свекровь Наталья Богомазова рассказала, что несчастный случай произошел 1 мая около 13 часов у дома №6 по улице Народной. Она утверждает, что работники местной коммунальной службы в аварийном (но пока не расселенном) доме самовольно заходили в пустующие квартиры и срезали металл для сдачи его в пункты приема. Предупреждений о работах и ограждений не было установлено. К тому же коммунальщики даже не убедились, что внизу никого нет. Они выбросили дверь на улицу через окно третьего этажа.

В тот день Юлия вышла на улицу не одна, вместе с ней был ее восьмилетний ребенок, который чудом не пострадал. А вот женщину в тяжелом состоянии госпитализировали.

Родные Юлии переживают, что ей нужна помощь нейрохирурга, которого в Воркуте нет. Просьбу о помощи они разместили на странице главы Коми в социальной сети «ВКонтакте».

– Уважаемый Владимир Викторович! В больнице Воркуты умирает молодая женщина, мать двоих детей, – в отчаянии написали они. – В Воркуте нет врача-нейрохирурга и других специалистов. Пожалуйста, просим вас организовать необходимую медицинскую помощь, направить в Воркуту врачей, попросить помощи у Москвы или вывезти больную в современную клинику…

Спустя некоторое время пресс-служба главы Коми опубликовала ответ, что жительница Заполярья получает лечение в Воркутинской больнице, ее состояние стабильное, она проконсультирована главным нейрохирургом Республики Коми. Из сообщения также следует, что пострадавшая женщина в настоящее время в нейрохирургической помощи не нуждается. А после стабилизации состояния будет направлена из Воркуты для оказания помощи по профилю челюстно-лицевой хирургии.

Пресс-служба главы также уточнила, что медикам еще предстоит решить, в какое именно медицинское учреждение лучше направить воркутинку.

Между тем родственники Юлии обратились в полицию, чтобы привлечь сотрудников коммунальной службы к ответственности. В МВД по Коми сообщили, что личности двоих подозреваемых установлены. Возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РФ – причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Екатерина МАКАРОВА.