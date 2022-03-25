Отправной точкой театральной истории Коми края могут быть разные даты. Самая ранняя – 1819 год, когда в доме купца Степана Суханова состоялось представление пьесы «Филаткина свадьба», поставленной дочерью ссыльного петербургского чиновника Александрой Ишимовой. Но это было разовое мероприятие.

Началом можно считать и создание в 1921 году театральной труппы «Сыкомтевчук» под руководством Виктора Савина. Наконец, в 1936 году был образован Коми областной национальный театр (ныне Академический театр драмы имени В. Савина).

Из чекистов в драматурги

Труднопроизносимое слово «Сыкомтевчук» расшифровывается как «Сыктывкарса коми театрын ворсысь чук\р». В переводе – «Усть-Сысольское коми театральное объединение».

Его основатель Виктор Савин был ровесником нашего знаменитого земляка, социолога и культуролога Питирима Сорокина. Однако если в 1917 году Питирим Александрович – уже приват-доцент Петроградского университета и член Учредительного собрания, то Виктор Алексеевич – всего лишь конторщик на рудниках Кривого Рога. На Украину он подался за заработками, но пребывание в этом песенном краю преобразило жизнь будущего поэта. Он выучил украинский язык, играл в любительских спектаклях и даже написал две пьесы. Одну – на русском языке, другую – на украинском.

В 1918 году Виктор Савин вернулся в Коми край и поступил на работу в Усть-Сысольское уездное ЧК сначала делопроизводителем, а затем секретарем и председателем. Его увлекли большевистские идеи. Савин, как ему казалось, понимал, что нужно сделать для обустройства коммунистического общества. Мало победить внутренних и внешних врагов – необходимо преодолеть темноту народа. И если Владимир Ленин считал, что важнейшим из искусств являются кино и цирк, то Виктор Савин на первое место ставил театр.

В начале 1919 года Виктор Алексеевич покинул карательный орган и осуществил в народном доме постановку собственной драмы «Ыджыд мыж» («Большая вина»). Осенью того же года на той же сцене он показал спектакль по собственной пьесе «Шондi петiг\н дзоридз косьмис» («На восходе солнца цветок увял»). По сути это была агитка, рассказывающая о тяжелой жизни крестьян до революции. Все роли сыграли работники отдела народного образования и учащиеся учительской семинарии.

Постепенно сформировалась постоянная труппа, которая и составила основу «Сыкомтевчука».

Из любителей в профи

«Сыкомтевчук» в народе называли «театр Савина». Сам Виктор Алексеевич позже вспоминал, что они каждую неделю ставили новый спектакль и возили его по деревням и селам. Публика, увидевшая постановки на родном языке, приходила в восторг. Особым успехом пользовалась созданная Савиным комическая дилогия «Ранын» («В раю») и «Инасьт\м лов» («Неприкаянная душа»). Главный герой этих пьес крестьянин Сюзь Матвей после смерти попадает в рай, но райские порядки ему приходятся не по душе. Кругом царят скука и послушание, ангелы стремятся усесться поближе к богу Саваофу, пьянствуют и интригуют. Тогда Матвей «взрывает» все это благолепие игрой на сигудке (нечто вроде скрипки) и пением песен о родной стороне. Во второй пьесе герой оказывается в аду, но и там его не смогли приручить. В конечном итоге он возвращается на землю, поняв, «какая это прекрасная штука – жизнь».

К тому времени Виктор Алексеевич стал убежденным атеистом. Антирелигиозную тему он продолжил в пьесах «Знаменнь\» («Знамение») и «Вашыр» («Водяная крыса»). Их действие происходило уже не на небесах, а на земле, главными героями стали жадные попы и зловредные кулаки.

Однако актерский уровень артистов-любителей оставлял желать лучшего. И тогда Виктор Алексеевич представил облисполкому проект создания профессионального театра. Через год свой первый сезон открыл Коми инструктивный передвижной показательный театр (КИППТ).

«Не валяйте дурака!»

Артистов для КИППТа готовили примерно так же, как младших командиров в годы войны – на краткосрочных курсах. Будущий театральный режиссер Пантелеймон Мысов вспоминал, что на актера он проучился всего месяц, после чего его назначили артистом 1-го положения с окладом в 110 рублей. На скорую руку в КИППТе поставили одноактную пьесу Якова Апушкина «В лесу» о красных партизанах, инсценированный рассказ – Антона Чехова «Злоумышленник» и театрализованный доклад о вовлечении единоличника в колхоз Анатолия Глебова «Вставай в ряды».

С этим багажом КИППТ отправился по районам для культурного обслуживания лесозаготовителей и недавно созданных колхозов. Нельзя сказать, что их повсюду встречали «на ура». Судя по воспоминаниям все того же Мысова, здоровые парни – сплавщики и лесорубы – отпускали в адрес артистов шуточки, типа «нечего валять дурака – идите работать к нам, в лес». Правда, провожали их довольно тепло.

Через год новорожденный театр вызвали на смотр в Москву, и молодых провинциалов поразили не только каменные громады домов и гулкие улицы, но и спектакли столичных театров. Стало ясно, что им до московских коллег еще очень и очень далеко.

В 1932 году наиболее талантливых актеров КИППТа направили на учебу в Ленинградский техникум сценических искусств. На вступительных экзаменах перед комиссией предстали два десятка зажатых коми парней и девчат, что повергло педагогов в уныние. И тогда одна из абитуриенток, Феодосия Юранева, предложила разыграть коми свадьбу. Ребята тут же оживились, скованность прошла, и они принялись шутить, балагурить, петь народные песни, «плакать» от имени невесты. В общем, комиссия увидела вполне себе живых людей, и вопрос об их приеме был решен.

КОНТ-революция

В романе московского писателя Александра Рекемчука «Тридцать шесть и шесть» молодой журналист Алексей Рыжов встречает в Городе-на-реке, в котором легко узнается Сыктывкар, режиссера Станиславского. Репортер интересуется, не родственник ли он великому Константину Станиславскому. На что режиссер отвечает, что фамилия одного из создателей МХАТа на самом деле Алексеев, а вот он сам настоящий Станиславский.

Этот персонаж вовсе не выдумка писателя – первым художественным руководителем Коми областного национального театра (КОНТ) был режиссер Николай Дмитриевич Станиславский. Выпускник Харьковского музыкально-драматического института он поочередно возглавлял Киевский первый рабочий театр и Марийский государственный театр, а в 1936 году его пригласили в Сыктывкар.

Основу КОНТа составили выпускники коми студии Ленинградского техникума сценических искусств. Спектакли игрались и на коми, и на русском языках. При этом республиканская газета «За новый Север» подвергла театр критике за отсутствие в репертуаре пьес коми драматургов. Однако автор умолчал, что написавшего более тридцати пьес Виктора Савина, а также прозаика и драматурга Николая Попова к тому времени обвинили в «буржуазном национализме» и отправили в лагеря. Ставить пьесы «врагов народа» театрам категорически запрещалось.

Пришлось заняться сочинительством выпускникам коми студии Николаю Дьяконову и Степану Ермолину. Дьяконов позже прославился комедией «Свадьба», которую в русском переводе и под названием «Свадьба с приданым» поставил Московский театр сатиры.

Коми театр нуждался в собственном здании, и еще в 1930 году облисполком постановил возвести его не где-нибудь, а на Красной (ныне Стефановской) площади. Однако вскоре власти передумали и решили вместо этого на тогдашней окраине, на пересечении улиц Рабочая (ныне Бабушкина) и Первомайская, построить Дом культуры. У местных жителей выкупили несколько земельных участков, и на их месте в 1932 году появилось здание в стиле конструктивизма по проекту московского архитектора Н. Щербакова. Туда и вселили сначала КИППТ, а затем КОНТ.

ПОСТСКРИПТУМ

Судьба идеалиста

1930-е годы обернулись для основателя «Сыкомтевчука» и КИППТа временем разочарований.

Сначала в журнале Коми обкома ВКП(б) «Ленин туйод» появилась статья «За социалистическую культуру», в которой Виктор Савин хоть и признавался певцом коми трудящихся, однако отмечалось, что он не всегда проводил четкую пролетарскую классовую линию. В частности, в пьесе «Рытъя» («Вечернее») имела место «правооппортунистическая трактовка социального типа кулака». Затем последовали аресты по обвинению в «буржуазном национализме» его друзей – поэта и лингвиста Василия Лыткина и писателя и краеведа Алексея Чеусова.

В 1937 году дошла очередь и до Виктора Савина. Срок ему дали небольшой – пять лет лагерей, но с началом войны его продлили, и мечтатель и идеалист в 1943 году скончался в лагпункте Прикулька неподалеку от Томска.

Вряд ли он думал о таком конце, когда в 1919 году писал (перевод В. Волина):

В будущем (лет через сто) на планете

Умно и весело все заживут,

В книгах о том, как мы жили на свете

В давние дни, между делом прочтут.

Игорь БОБРАКОВ.