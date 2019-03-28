Два ижемских депутата лишились своих полномочий

В минувший понедельник, 25 марта, состоялось заседание Ижемского районного суда. На нем было принято решение об обязании райсовета прекратить депутатские полномочия Николая Братенкова. 6 марта такое же решение суд принял и в отношении Игоря Рубана.
С чего началось
В 2018 году под проверку сведений о доходах, расходах и имуществе попала примерно половина состава Совета Ижемского района, в том числе Н. Братенков и И. Рубан. В их декларациях проверяющие обнаружили недостоверные и неполные сведения, что является нарушением закона «О противодействии коррупции» и влечет лишение депутатских полномочий.
В адрес Совета МР «Ижемский» была направлена информация об итогах проверки и о необходимости досрочного прекращения полномочий этих депутатов. Однако Совет такого решения тогда не принял. После чего уже прокурор района направил в суд исковое заявление о досрочном прекращении полномочий указанных депутатов, ссылаясь на закон «О противодействии коррупции».
Н. Братенков и И. Рубан – не единственные, у кого по итогам проверок по республике нашли нарушения в декларациях и кто был обязан сложить полномочия. Но шумиха разразилась только вокруг этих двух народных избранников. Они заявили о добровольной сдаче депутатских мандатов и вступили с властями в открытую полемику. Депутаты считают, что их «выдавливают» из Совета за то, что они критикуют власть.
Еще четверо депутатов районного Совета в знак солидарности примкнули к Н. Братенкову и И. Рубану и тоже написали заявления о досрочном прекращении полномочий. Хотя у тех с декларациями все нормально.
Если бы все шестеро сдали мандаты, это бы парализовало работу «сельского парламента». В нем бы осталось всего 13 человек – меньше двух третей от всего состава. Району было бы невозможно внести изменения в бюджет, а значит, решать вопросы по выплате зарплаты, оплате коммуналки бюджетных организаций, по ремонту и обслуживанию дорог.
Чем кончилось
Сам же конфликт разрешился вполне предсказуемо. Николай Братенков и Игорь Рубан хоть и написали заявления «по собственному», но другого выхода у них в общем-то и не было. На районной сессии 25 марта депутаты приняли их досрочную отставку. Причем сессия прошла в тот же день, что и заседание суда в отношении Н. Братенкова.
В итоге только двое ижемских депутатов потеряли свои мандаты.
Коллеги предложили «отказникам» участвовать в работе сессий, но без права принятия решений. Вместе с тем большинство депутатов Совета не одобрили их идею о досрочном сложении полномочий.
Кстати, один из ранее примкнувших к «отказникам» Н. Семяшкин в последний момент отозвал свое заявление. И теперь депутатский корпус района насчитывает 17 человек.
«Не все однозначно»
«Трибуна» попросила прокомментировать ситуацию нескольких участников недавней сессии.
Людмила Чудова, депутат от правящей партии, ответила кратко: «Я довольна, что Совет будет легитимен: депутат, если его избрали, должен работать. А сложение полномочий — это какие- то детские игры».
Глава Совета Татьяна Артеева заявила, что Совет в его нынешнем составе очень много сделал хорошего, решал все возникающие проблемы. Считать сложивших полномочия депутатов диссидентами нет оснований, ведь вопросы они поднимали злободневные.
Депутат райсовета Марина Артеева на самой сессии оценила ситуацию так: «Братенков предложил, и остальные тоже решили уйти. Как это некрасиво. А потом вы пойдете в следующий созыв с высоко поднятой головой и скажете снова: «Выбирайте меня»?».
Депутат Николай Семяшкин рассказал, что заявление о сложении полномочий отозвал потому, что он избирался от сел Заречья, ему поручено заниматься проблемами моста и в целом сообщения между берегами.
В свою очередь теперь уже «бывший депутат» Николай Братенков заявил «Трибуне», что декларацию он заполнял по справкам, полученным из банка, а про доходы супруги узнавал из отдела образования той же администрации района. Ошибки возникли по независящим от него обстоятельствам, к тому же их при обнаружении можно было исправить, этот вопрос даже ставился на сессии. Правда, Николай Братенков не назвал конкретные ошибки, которые в его декларациях нашли проверяющие. Решение суда он намерен оспаривать и уже готовит документы для подачи в высшие инстанции.
Виктор СЕМЕНОВ.