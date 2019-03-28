Два ижемских депутата лишились своих полномочий

В минувший понедельник, 25 марта, состоялось заседание Ижемского районного суда. На нем было принято решение об обязании райсовета прекратить депутатские полномочия Николая Братенкова. 6 марта такое же решение суд принял и в отношении Игоря Рубана.

С чего началось

В 2018 году под проверку сведений о доходах, расходах и имуществе попала примерно половина состава Совета Ижемского района, в том числе Н. Братенков и И. Рубан. В их декларациях проверяющие обнаружили недостоверные и неполные сведения, что является нарушением закона «О противодействии коррупции» и влечет лишение депутатских полномочий.

В адрес Со­вета МР «Ижемский» была направлена информация об итогах проверки и о необ­ходимости досрочного пре­кращения полномочий этих депутатов. Однако Совет та­кого решения тогда не при­нял. После чего уже проку­рор района направил в суд исковое заявление о до­срочном прекращении пол­номочий указанных депута­тов, ссылаясь на закон «О противодействии корруп­ции».

Н. Братенков и И. Рубан – не единственные, у кого по итогам проверок по республике нашли нарушения в декларациях и кто был обязан сложить полномочия. Но шумиха разразилась только вокруг этих двух народных избранников. Они заявили о добровольной сдаче депутатских мандатов и вступили с властями в открытую полемику. Депутаты считают, что их «выдав­ливают» из Совета за то, что они критикуют власть.

Еще четверо депутатов районного Совета в знак солидарности примкнули к Н. Братенкову и И. Рубану и тоже написали заявления о досрочном прекращении полномочий. Хотя у тех с декларациями все нормально.

Если бы все шестеро сдали мандаты, это бы парализовало работу «сельского парламента». В нем бы осталось всего 13 человек – меньше двух третей от всего состава. Району было бы невозможно внести изменения в бюджет, а значит, решать вопросы по выплате зарплаты, оплате коммуналки бюджетных организаций, по ремонту и обслуживанию дорог.

Чем кончилось

Сам же конфликт раз­решился вполне предска­зуемо. Николай Братенков и Игорь Рубан хоть и напи­сали заявления «по собст­венному», но другого выхо­да у них в общем-то и не было. На районной сессии 25 марта депутаты приняли их досрочную отставку. Причем сессия прошла в тот же день, что и заседание суда в отношении Н. Братенкова.

В итоге только двое ижемских депутатов потеря­ли свои мандаты.

Коллеги предложили «отказникам» участ­вовать в работе сессий, но без права принятия реше­ний. Вместе с тем большинство депутатов Совета не одобрили их идею о досрочном сложении полномочий.

Кстати, один из ранее примкнувших к «отказникам» Н. Семяшкин в последний момент отозвал свое заявление. И теперь де­путатский корпус района насчитывает 17 человек.

«Не все однозначно»

«Трибуна» попросила прокомментировать ситуа­цию нескольких участников недавней сессии.

Людмила Чудова, депутат от правящей партии, ответи­ла кратко: «Я довольна, что Совет будет легитимен: де­путат, если его избрали, дол­жен работать. А сложение полномочий — это какие- то детские игры».

Глава Совета Татьяна Ар­теева заявила, что Совет в его нынешнем составе очень много сделал хоро­шего, решал все возника­ющие проблемы. Считать сложивших полномочия де­путатов диссидентами нет оснований, ведь вопросы они поднимали злободнев­ные.

Депутат райсовета Марина Артеева на самой сессии оценила ситуацию так: «Братенков предложил, и остальные тоже решили уйти. Как это некрасиво. А потом вы пойдете в следующий созыв с высоко поднятой головой и скажете снова: «Выбирайте меня»?».

Депутат Николай Семяш­кин рассказал, что заявле­ние о сложении полномо­чий отозвал потому, что он избирался от сел Заречья, ему поручено заниматься проблемами моста и в целом сообщения между берега­ми.

В свою очередь теперь уже «бывший депутат» Ни­колай Братенков заявил «Трибуне», что декларацию он заполнял по справкам, полученным из банка, а про доходы супруги узнавал из отдела образования той же администрации района. Ошибки возникли по не­зависящим от него обстоя­тельствам, к тому же их при обнаружении можно было исправить, этот вопрос даже ставился на сессии. Правда, Николай Братенков не назвал конкретные ошибки, которые в его декларациях нашли проверяющие. Решение суда он намерен оспаривать и уже готовит документы для подачи в высшие инстан­ции.

Виктор СЕМЕНОВ.