Как уже сообщала «Трибуна», в перерыве недавней сессии Госсовета губернатор Владимир Уйба обматерил депутата Олега Михайлова. Этот дикий, беспрецедентный в истории регионального парламента скандал затмил все остальные вопросы, которые рассматривались на сессии. А между тем они заслуживают внимания, потому что впрямую касаются жителей республики.

В частности, наши депутаты приняли «Обращение Госсовета РК в Госдуму РФ» с предложением внести изменения в Водный Кодекс по разрешению стоянки автотранспортных средств в водоохранной зоне.

Проблема эта возникла после того, как появился запрет на въезд в водоохранную зону, которая определена в 200 метров от кромки воды. А ведь наши предки издревле селились на берегах рек, здесь находятся сенокосы, леса, куда жители ходят за грибами и ягодами. Но теперь всех владельцев автотранспорта рыбинспекция штрафует за то, что те оставили автомобиль вблизи реки. По новым правилам оставлять машины можно только на спецстоянках с твердым покрытием, которые обозначены табличками.

После жалоб припечорских жителей, получивших от рыбинспекции Ижемского района порядка 70-ти штрафов по 3 тысячи рублей, я обращался в Госсовет, где эта проблема обсуждалась дважды. Как ни странно, республиканская общественная организация «Коми войтыр», которая вроде должна поднимать такие острые вопросы местного населения, как-то «случайно» осталась в стороне от обсуждения.

Это еще не победа

Обращение в Госдуму было принято большинством депутатов. И такие обращения о корректировке законов, принятых в Москве без учета местных условий, на мой взгляд, должны быть частыми. Потому что многие запретительные законы, которые в последнее время «штампует» Дума, ущемляют интересы простых жителей.

Однако «Обращение» – это лишь начало работы по корректировке запретительного закона. Чтобы на «Обращение» была правильная реакция Госдумы РФ, работу надо продолжать. Депутатам ГС РК, республиканскому «Коми войтыр» необходимо обратиться к депутатам высших органов власти регионов Северо-Запада (Архангельская и Мурманская области, Ненецкий автономный округ), а в идеале – по всему Северу России с предложением принять аналогичные обращения в Госдуму. Ведь от этой статьи Водного кодекса страдают коренные жители регионов, живущие сотни лет возле рек и озер.

Коронавирус против инакомыслящих

Зато другой «запретительный вопрос», касающийся уже всех жителей республики, не нашел поддержки у наших депутатов Госсовета. Это Указ Главы РК № 16 «по коронавирусу», который наглядно указывает на двойные стандарты при его применении.

Данный Указ по сути делит все массовые мероприятия на «угодные» и «запретные». На те, которые проводятся под эгидой власти, запретительные меры не распространяются. На них можно собраться тысячам участников без соблюдения мер безопасности. А вот если идет инициатива снизу провести митинг, собрание или (не дай бог!) демонстрацию протеста, то туда стягиваются полиция, спецподразделения, автозаки. Такие мероприятия, даже с соблюдением всех норм (расстояние между гражданами в полтора метра, «намордники» на лице, малая численность), жестко пресекаются властями.

Однако надежда на отмену двойных стандартов не умерла, она крепнет. За предложение прекратить власти использовать двойной стандарт уже проголосовала не только фракция коммунистов в составе четырех депутатов. К ним присоединились еще двое депутатов, и еще двое воздержались. Счет «игры в закон» стал 9:18. Значит, еще не все потеряно…

Николай БРАТЕНКОВ,

депутат Госсовета Коми.