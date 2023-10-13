Дворникам сказали: «Убирайтесь!» Строптивые «женщины с метлами» решили поспорить с начальником, после чего их со скандалом уволили

В Эжвинском районе столицы возникла скандальная ситуация: там в одночасье разогнали дворников, которые пытались оспорить сомнительный приказ генерального директора ЭМУП «Жилкомхоз» Владимира Порсюрова.

Без особых причин

Конфликт начался с того, что в начале года «работникам метлы и лопаты» объявили: в отпуска они смогут пойти только летом. А кто не пошел, будет трудиться за отпускников, причем без дополнительной оплаты.

Дворники, естественно, возмутились. В итоге законные доплаты они все же получили, однако их строптивость, видимо, неприятно поразила господина Порсюрова, не привыкшего к подобным дерзостям со стороны самых «нижних чинов» в иерархии Жилкомхоза. Это контора серьезная, тут не забалуешь…

Вскоре гендиректор сочинил специальный приказ № 785, согласно которому с 1 июля эжвинским дворникам вдруг щедро и размашисто увеличили нормы площади обслуживания придомовых территорий.

Раньше по так называемому «зимнему нормативу» (в приказе директора эти работы обозначены как «ручная уборка территорий, имеющих покрытие») на каждого дворника приходилось по 820 кв.м за смену. Владимир Порсюров увеличил норму до 1610 кв.м, то есть почти в два раза. А по «летнему нормативу» (в приказе – «ручная уборка газонов») с 5 тыс. до 30 тыс. кв.м – ровно в шесть раз.

Что же в Эжве минувшим летом стряслось? Неужели 60 тысяч местных жителей разом помешались на чистоте, стали вдруг меньше мусорить – аккурат в шесть раз?

– Порсюров нам пояснил, что этот норматив он якобы высчитал по какому-то коэффициенту 1,3, – рассказала «Трибуне» дворник ЖЭУ-5 Нинель Столярчук. – Мол, «загрязненность на наших участках резко упала»…

Почему она «упала» и каким сугубо научным способом директор это вычислил, дворники понять не смогли – образования, видать, не хватило. Часть из них отказалась подписывать злополучный приказ об изменении условий труда. А самые активные даже вспомнили про коллективный договор. Хотя, конечно, тыкать начальнику в лицо колдоговором – дело рискованное. Работодатели этого не любят.

С чем можно сравнить подобный афронт, устроенный руководству? Ну, например, если бы глухонемой дворник Герасим вдруг заговорил. И заявил бы, что его барыня – самодурка, раз приказала утопить Муму. А ведь он, дворник, тоже человек, у него есть трудовые права. И вообще, чем собачка-то виновата?

Грабли нам покажите!

Стоит отметить, что в Эжвинском районе аж пять ЖЭУ, где работают примерно полсотни муниципальных дворников, обслуживающих огромную территорию – от Сыктывкарского ЛПК до улицы Весенней. Изменение нормативов коснулось всех, но большинство, как и тургеневский бедолага Герасим, смолчало. Взбунтовались лишь «женщины с метлами» из ЖЭУ-5. Сколотив инициативную группу из семерых смелых во главе с дворником Викторией Бессоновой, они стали жаловаться.

Начали почему-то с Госсовета, с безобиднейшего депутата, вице-спикера Коми парламента Александра Макаренко. Тот, наверное, был шокирован, узнав, что и у простых дворников, оказывается, бывают проблемы. Тем не менее депутат-«единоросс» сделал для них все, что смог, а именно: переслал жалобу в прокуратуру.

Дворники ЖЭУ-5 пожаловались на «омерзительное отношение руководства к нам» и выкатили целую тележку других претензий. В том числе: «Нам приходится приобретать некоторый инвентарь за свой счет, поскольку начальство не снабжает нас достаточным количеством инструментов».

Инвентарь у них примитивный, но разнообразный: метлы, совки, лопаты, ведра, вилы, скребки, топоры, ломики, секаторы и, конечно, грабли – простые и веерные. По словам эжвинских дворников, дело даже не в количестве, а в качестве инструментов. Если метла не метет, а скребок не скребет, за смену много не наработаешь. Поэтому им часто приходилось тратить свои деньги (при зарплате 24 тыс. руб.) на орудия труда.

Однако Эжвинская прокуратура, изучив некие накладные, предоставленные коммунальной конторой, пришла к выводу, что с граблями и вилами у дворников все в ажуре.

«Так же нас понуждают выполнять такую работу, как, например, чистка подъездных козырьков», – пишут разгневанные женщины. Хотя для этого требуется допуск к работе на высоте, а значит, инструктаж, медобследование (чего не было, заявили дворники).

Это тоже не подтвердилось – считает Эжвинская прокуратура. На том основании, что Жилкомхоз предоставил список работников ЖЭУ-5, имеющих допуск к работе на высоте.

Кстати, это образцовый пример, характеризующий «глубину» подобных проверок. Надзорный орган задает неприятный вопрос и получает в ответ бумажку именно от тех, кого проверяет. И там вроде все правильно: перечислены пять человек с допуском. Откуда прокурор может знать, что один из пятерых уже год, как не работает в ЖЭУ-5, а остальные – никакие не дворники, а маляры, плотники и даже инженер?

Неужели должностное лицо, подготовившее эту справочку, совершило должностной подлог? Получается, что прокуратуру ввели в заблуждение? Впрочем, руководство жилконторы утверждает, что дворников якобы вообще не привлекали к работам на козырьках.

Выбор без выбора

Но основная претензия – пресловутый приказ

№ 785, согласно которому эжвинским дворникам давалось несколько дней, чтобы подписать дополнительное соглашение об изменении условий труда. И они сделали это добровольно, утверждает прокуратура: «Фактов принуждения не установлено».

И ведь действительно, не было ни явных угроз, ни физического насилия над женщинами. Просто их поставили перед жестким выбором: либо «по обоюдному согласию», либо пошли вон отсюда. Ну какое же это принуждение?

Дворники не получили ответа на главные вопросы: на каком основании повышены нормативы? Почему руководство муниципального предприятия не согласовало эти нормативы с Эжвинской администрацией? Где соответствующие документы, технические расчеты, заключения экспертов? Насколько новые условия труда соответствуют колдоговору?

На самом деле никаких общих нормативов для дворников нет. Разброс по стране очень большой. К примеру, в Москве норма для муниципальных дворников – около 900 «квадратов» зимой. У нас, на заваленном снегом Севере, по идее, должно быть меньше. Однако г-н Порсюров распорядился иначе. При этом он ссылается на полузабытый приказ Госстроя РФ 24-летней давности. Хотя этот документ (от 09.12.1999 г.), устанавливающий верхнюю нормативную планку, носит сугубо рекомендательный характер, конкретные же цифры определяют сами муниципалитеты. То есть главы администраций, а вовсе не начальники жилищных контор. Кстати, и в самом Жилкомхозе, как сообщило руководство, ранее не было утвержденных нормативов.

Однако прокуратура решила не вдаваться в сложную и где-то даже «грязную» тему уборочных норм.

А директор МУП не стал ничего обосновывать, показывать дворникам документы (если они вообще есть). Как говорится, не царское это дело…

Впрочем, одно нарушение, довольно мелкое, надзорный орган во время проверки все-таки обнаружил. За него в административном порядке наказана начальник ЖЭУ-5 Кристина Князева. Вероятно, обидевшись, что из нее сделали «козу отпущения», Князева тихо уволилась. Почти одновременно с нею, 22 сентября, со скандалом были уволены и строптивые дворники.

«Молодец против овец»?

В общем, все хорошо, меры реагирования приняты: «стрелочница» наказана, дворников ЖЭУ-5, как овец, разогнали, а Порсюров – молодец, потому что ничего не нарушил.

Однако сами дворники, которых лишили работы, так не считают. Они обратились в Сыктывкарский суд с исками о попрании своих трудовых прав и незаконных увольнениях.

По мнению лидера профсоюза работников жилищно-коммунального хозяйства РК Владимира Толмачева, работодатель (то есть ЭМУП «Жилкомхоз») в одностороннем порядке, без согласования с первичной профорганизацией, изменил условия труда, прописанные в коллективном договоре. Это является грубым нарушением норм Трудового кодекса РФ.

Кроме того, если по инициативе работодателя меняются условия труда, а работник с этим не согласен, ему в письменной форме обязаны предложить другую вакантную должность на том же предприятии не позднее чем за два месяца (ст. 74 ТК). В данном случае сроки были нарушены – предложение о вакансиях дворники получили буквально накануне увольнения.

Так что у них теперь есть все шансы в судебном порядке решить этот трудовой конфликт в свою пользу. Во всяком случае в этом уверен опытный сыктывкарский юрист Павел Соколов, представляющий в суде интересы уволенных женщин.

Владимир СУМАРОКОВ.