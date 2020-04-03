В магазинах и на складах в Коми продовольственные товары есть в достаточном количестве.
Это хорошая новость. В республике ежедневно производится 102619 литров молока, примерно 5 тонн сыра, птицефабрика «Зеленецкая» выпускает в день 44 тонны мяса птицы и 280 тысяч штук яиц. В апреле ожидается значительное увеличение объема продукции тепличного комплекса «Сосногорский». Несмотря на пандемию, помидоры и огурцы растут исправно. А с увеличением продолжительности светового дня, как уверяет директор Е. Фатеев, будут расти еще быстрее. Главный вопрос – будут ли деньги, чтобы купить все это. Ведь не секрет, что режим самоизоляции скажется на толщине кошельков многих жителей Коми.
Еда есть, будут ли деньги? Республика обеспечена продовольствием
В магазинах и на складах в Коми продовольственные товары есть в достаточном количестве.