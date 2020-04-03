Еда есть, будут ли деньги? Республика обеспечена продовольствием

В Коми 26 человек уже отметили 100-летний юбилей. За последние 30 лет число долгожителей в республике увеличилось в четыре раза.

С 1 апреля индексируются социальные пенсии.

В республике за неделю заметно подорожали сахар и картофель.

В Сыктывкаре закрылись автомобильные ледовые переправы.

В столице республики из-за нечищеного двора «скорая» не смогла проехать к пациенту.

В Коми почти восемь тысяч человек болеют ОРВИ