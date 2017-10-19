Ее свеча не погаснет

18 октября в Санкт-Петербурге в возрасте 97 лет скончалась писательница Тамара Петкевич, автор знаменитого биографического романа, повествующего об ужасах ГУЛАГа.

Попав в жернова сталинских репрессий, будущая писательница отбывала срок в «лагере смерти» на территории Коми АССР…

Автор горького романа «Жизнь — сапожок непарный» прошла через жуткие испытания. Тамаре Петкевич было всего 23 года, когда ее осудили на семь лет лагерей. Она отбывала их в Киргизии и Коми АССР.

В Северо-железнодорожном лагере под Княжпогостом работала медсестрой, участвовала в театрально-эстрадном коллективе, состоящем из заключенных. В 1950 году Петкевич освободили и лишь спустя еще семь лет — реабилитировали.

Пронзительно откровенная книга о жизни в сталинских лагерях «Жизнь — сапожок непарный» вышла в свет в 1993 году, выдержала несколько переизданий, была переведена на несколько иностранных языков. Петкевич рассказала в ней о трагических событиях своей жизни в лагере, что называется, без купюр. При этом удивительно чистым литературным языком.

Как-то Тамара Петкевич приезжала в Коми навестить могилу близкого ей человека, также бывшего заключенного. Хотела поставить крест и поменять оградку. Придя на кладбище, она увидела, что деревянный крест уже установлен чьими-то добрыми руками и покосившаяся ограда заменена новой. Это сделали дети и внуки тех, кто перенес ужасы лагерей. Те, кто прочитал ее книгу, тоже нередко приходят сюда и зажигают свечи…