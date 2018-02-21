Экс-главный лесник вышел на свободу

Бывший руководитель комитета лесов Коми Василий Осипов освобожден условно-досрочно. Так решил Верховный суд Коми.

Напомним, Осипов в марте 2017 года был осужден по ряду статей, связанных с превышением должностных полномочий и незаконной рубкой лесных насаждений. Он получил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием в колонии общего режима и штрафа в размере 1,2 миллиона рублей.

Вместе с ним осуждены также его бывшие заместители — Александр Куратов и Руслан Ульянов, экс-заведующий сектором госзаказов комитета лесов Анатолий Слюсарь, экс-начальник отдела комитета лесов Андрей Навалихин и экс-директор регионального лесопожарного центра Владимир Дробахин. Суд лишил их свободы на сроки от 2,5 до 3 лет в исправительной колонии общего режима. Также суд удовлетворил иск прокурора региона о взыскании с осужденных причиненного ущерба на сумму 4,1 миллиарда рублей.

Дело о «лесопосадках» оценивалось общественностью весьма неоднозначно и вызвало большой резонанс.

Осужденного Василия Осипова сегодня готово трудоустроить крупное лесное предприятие «Лузалес». Адвокат осужденного заявил, что предприятие выступит гарантом Осипова в части выплат штрафа. Организация будет выплачивать ему повышенную зарплату.