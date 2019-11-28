Вечером 20 ноября Вячеславу Гайзеру, который вот уже четыре года находится в следственном изоляторе Лефортово, стало плохо. В критическом состоянии в машине скорой помощи его доставили в реанимацию одной из московских больниц.

«В сложившейся ситуации сотрудники СИЗО проявили высокий профессионализм, — рассказала «Трибуне» адвокат Дарья Евменина во вторник, 26 ноября. — Теперь Вячеслав Михайлович уже в порядке, все нормально».

В тот же день к вечеру стало известно, что он выписан из больницы. «Основная проблема сошла, но это был уже второй приступ. Месяц назад (как раз когда шел процесс по апелляции — Ред.) у Вячеслава Михайловича также был приступ, который он «перенес на ногах». И все это на фоне развивающегося диабета, сообщили «Трибуне» родственники В. Гайзера.

«Апелляция нас проигнорировала, увы, недооценил я запрограммированность системы, — сообщил сам Вячеслав Гайзер сразу после вынесенного судом вердикта. — Но игнорировать весь бардак нашего приговора на всех инстанциях невозможно все равно. И пусть хоть через годы, через ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека – Ред.), но наши усилия свои плоды дадут, не сомневаюсь ни на йоту. Конечно, теперь удлинился мой путь домой, но это никак не меняет моего настроя. Для меня по-прежнему важен принцип».

Напомним, в июне Замоскворецкий суд Москвы признал экс-главу Коми виновным в ряде коррупционных преступлений и приговорил его к 11 годам колонии строгого режима. В октябре Мосгорсуд отклонил его апелляционную жалобу. Однако при этом суд отклонил и апелляционное представление прокуратуры, настаивавшей на ужесточении наказания. Приговор уже вступил в законную силу, тем не менее, осужденный продолжает находиться в Московском следственном изоляторе. На данный момент усилия экс-губернатора и его адвоката сосредоточены на кассации.

Скорее всего новогодние праздники В. Гайзер будет встречать уже по месту отбытия срока. В какую колонию он будет направлен, пока не разглашается. Известно, что осужденному разрешили использовать все оставшиеся свидания и телефонные звонки. Вячеслав Михайлович повидался с мамой и пообщался с женой, сыном и братом.