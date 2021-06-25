На прошлой неделе на участке республиканской дороги Сыктывкар – Усть-Кулом при подъезде к поселку Краснозатонский была установлена необычная разделительная полоса.

Полоса представляет собой полукилометровый ряд красно-белых столбиков высотой около метра, похожих на жезл полицейского. Странно то, что эта «стенка» установлена практически на длинном повороте, причем по направлению к Краснозатонскому идет одна полоса для движения автомобилей, а навстречу – две.

Поскольку дорожники нанесли ограничительные линии раньше, чем была установлена «стенка», автомобиль едет по узкой дорожке, стараясь не наезжать на белую ограничительную линию справа. А автобус, который явно шире легковушки, идет впритык к этой стенке, едва не касаясь ее, что уже вызвало немало вопросов о безопасности у пассажиров.

Сделано из пластика

По всей вероятности, установленные столбики должны служить визуальным препятствием для водителей и предотвращать выезды на встречную полосу. По мнению опытных водителей, такие столбики устанавливаются только на дорогах с четырехполосным движением, а то, что сотворено на трассе при подъезде к Краснозатонскому, — это нарушение ПДД, которое только ухудшит положение.

Корреспондент «Трибуны» побывал на месте установленной «стенки» рано утром, когда движение по этой дороге небольшое. Красная «стенка» выглядела впечатляюще, столбики были прикреплены к асфальту анкерными болтами. На скорости в 60 километров водитель такое препятствие будет воспринимать как стационарное. Наверное, эти сигнальные столбики снизят число выездов водителей на встречную полосу, но «от самых трагичных ДТП, когда вылет происходит на большой скорости, это не защитит. Дело в том, что столбики – не металлические, а пластиковые.

Полумера

Водитель с 27-летним стажем Александр Медведевас поделился с «Трибуной» своим мнением:

– Если машина находится в управляемом состоянии, то столбики для водителей будут хорошим ориентиром и позволят предотвратить аварии. Но если водитель потерял контроль над машиной, то от них не будет никакого толку. Это может произойти не обязательно по вине пьяного водителя. Причинами могут быть дождь, лед, некачественное покрытие дороги или боковой удар другой машины.

Наш эксперт высказал предположение, что устроители данной защитной стенки исходили из того, что по данной дороге ездит много начинающих автолюбителей, которых пугают идущие рядом с ними встречные машины. Благодаря ограждениям они будут чувствовать безопасность слева, и им придется следить только за теми машинами, которые находятся от них по правую сторону.

Установка пластиковых сигнальных столбиков в качестве разделителей – излишняя трата денег, считает А. Медведевас. Это полумера. Лучше ставить серьезные заграждения – отбойники, которые дадут гарантию, что не будет встречного столкновения. Как правило, люди попадают на встречную полосу случайно в ночное время, когда ее границ не видно, но эта проблема легко решается за счет освещения.

Анатолий ПОЛЬКИН.