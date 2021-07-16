Предполагается, что новые нормы обяжут кандидатов проходить обучение по требованиям охотничьего минимума (основы биологии диких животных, правила охоты, техника безопасности), сдать экзамен.

Кроме этого, претенденты должны иметь врачебное заключение о том, что у них нет медицинских противопоказаний к владению оружием. Препятствием могут стать психические заболевания (шизофрения, расстройства настроения и др.) и болезни глаз (снижение остроты зрения).

Сейчас по действующему законодательству охотничий билет могут получить совершеннолетние граждане, у которых нет непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленного преступления.