На прошлой неделе в редакцию «Трибуны» позвонила 82-летняя сыктывкарка Валентина Парфенова и сообщила, что едва не попалась на «удочку» мошенников.



– Из новостей я знаю, что частенько по домам одиноких пенсионеров ходят то газовики, то электрики, предлагая услуги за большие деньги. А недавно я чуть сама не попалась, – рассказывает Валентина Филаретовна.

– 1 мая в мою дверь позвонил молодой человек в черной шапке и маске. Он представился электриком, сказал, что в нашем доме часто бывают перебои с электричеством. Затем быстренько сделал замер напряжения в розетке (видимо, для пущей убедительности). Хотел пройти дальше в квартиру, но я не разрешила. Сказала ему: мол, незачем ходить по квартире без надобности и разносить вирус. Он мне ответил, что абсолютно здоров, их проверяют на работе.

Электрик долго не уходил, предлагая Валентине Филаретовне купить «специальный прибор от скачков напряжения», чтобы в квартире не случился пожар. Сказал, что цена прибора около 30 тысяч рублей. Но так как бабушка входит в категорию «дети войны», снизил до 13900 рублей.

Пожилая женщина отказалась покупать прибор, сказала, что у нее нет таких денег. И электрик сбавил цену до 6900 рублей.

«Страшный случай»

– Я ему объяснила, что мне никакой прибор не нужен, что на моем счетчике стоит предохранитель. А он прицепился как клещ: мол, это другой прибор, который крепится непосредственно к розетке. Чтобы от него отвязаться, я сказала, чтобы он позвонил мне завтра. И ведь позвонили! Откуда они берут наши номера, как вычисляют? На сей раз звонила девушка, убеждала, что мне необходимо приобрести прибор и что мастер сейчас придет и установит. Даже рассказала страшный случай – якобы в соседнем доме уже было возгорание. Я у нее пыталась уточнить, на какой улице, какой дом. А она отвечает: мол, неподалеку от вас. Получается, они даже адрес не знают. Бессовестные! – возмущается Валентина Филаретовна.

Звонки не прекращались. Тогда пенсионерка припугнула жуликов, что все разговоры она записывала на телефон и передала правоохранительным органам. Только после этого мошенники от нее отстали.

– Через газету хочу предупредить чересчур доверчивых, – говорит Валентина Филаретовна. – Если вам постучали в двери с требованием предоставить доступ к счетчику, розетке или проводке для проверки, не спешите открывать. Возможно, к вам пришел не электрик, а мошенник, который намеревается опустошить ваш кошелек.

Не обижайте ветеранов!

Валентина Парфенова — человек заслуженный. Родилась она в селе Палауз Сысольского района, ей было три года, когда началась Великая Отечественная война. Отец и старший брат ушли на фронт, а она с сестрами и мамой осталась в тылу.

– Из детства я помню только страх, голод и холод. Яйца и молоко сдавали государству, а сами ели траву, – вспоминает Валентина Филаретовна. – Каждый день вставал вопрос, как истопить печку. Пришлось заготавливать дрова домой и в школу. Тетрадей не было, поэтому мы писали в книгах между строк. После войны тоже было очень трудно. А теперь я живу хорошо. Только вот обидно, что молодые люди пытаются обмануть нас, стариков. Мы такого отношения не заслужили.

Екатерина МАКАРОВА.