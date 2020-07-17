Электрошок – это по-нашему… Сельским жителям выставляют счета на астрономические суммы

В деревне Диюр Ижемского района сельчанин возле своего дома построил гараж. Благо свободной земли в деревне предостаточно. Подключили гараж к электросети работники районной энергетической организации.

Зимой 2007 года мужчина умер. Приходящие счета его вдова оплачивала до осени, после чего написала заявление об отключении гаража от электроэнергии. Счета приходить перестали. И вот спустя 12 лет, в декабре прошлого года, к хозяйке гаража нагрянули электрики с проверкой. Открыть гараж женщина не смогла – замок заржавел. Тем не менее, проверяющие оформили акт о незаконном подключении к сетям.

«Золотое» сечение

Результат оказался ошеломляющим: в начале 2020 года вдова получила претензию на оплату электроэнергии на 154 тысячи рублей! Затем пожилой женщине пришла повестка в суд. В иске указывалось, что расчет потребленной электроэнергии (фактически — не потребленной) был сделан по специальной формуле. Исходя из площади сечения провода, ведущего от столба, а также с учетом времени (минувших лет). То есть не от факта потребленной энергии, а чисто «теоретически» или, как говорят в народе, «от столба».

Впереди у пожилой сельчанки – суд. И еще неизвестно, как на это дело посмотрит судья. Если согласится с обвинением, значит, женщину по сути признают «воровкой».

«Заочные» проверки

В добрые старые времена в подобных делах без суда разбирались местные работники РЭС. Но после чубайсовской реформы компанию «Комиэнерго» разорвали на три части. Теперь одна «контора» снабжает село энергией, другая отвечает за линии и столбы, а третья занимается сбором денег с потребителей. И в результате – полный бардак.

«Трибуна» уже рассказывала, что в начале этого года многие жители Ижемского района получили «письма счастья» с огромными счетами за якобы недоплату за потребленное электричество. По просьбе земляков я собрал 25 жалоб-заявлений и отправил в республиканскую энергосбытовую компанию – КЭСК. К решению вопроса подключился аж сам врио главы Коми Владимир Уйба, который якобы дал поручение разобраться в ситуации.

Увы, минуло уже несколько месяцев, но воз и ныне там. В районной прокуратуре мне пояснили, что от В. Уйба к ним ничего не поступало, а проверка по указанным в письмах фактам идет по инициативе самой прокуратуры после публикаций в СМИ. Причем проверка ведется через письменные запросы и ответы от организаций.

Эти «заочные» проверки проводятся примерно так. В «проверяемую» организацию надзорный орган посылает запрос: а правильно ли вы, господа, поступили? И оттуда приходит ответ: правильно, даже не сомневайтесь! К ответу могут прилагаться какие-то цифры или, например, мудреная формула «расчета от площади сечения». Кто будет в это вникать? Сам прокурор – вряд ли, а независимых экспертов могут подключить лишь в случае возбуждения уголовного дела. Тем не менее, формально проверка проведена, и результат, как правило, один: нарушений не выявлено.

Вывод из этой истории я делаю печальный. Если уж даже при помощи людей, облеченных властью, нельзя найти истину, то как ее могут найти престарелые бабушки и дедушки, пенсионеры, живущие в дальних селах и деревнях?

Николай БРАТЕНКОВ, Ижемский район.