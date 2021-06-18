9 июня Вологодский городской суд удовлетворил ходатайство экс-руководителя Избиркома Коми на условно-досрочное освобождение.

Решение в законную силу не вступило. До 21 июня органы прокуратуры Вологодской области вправе внести на решение суда апелляционное представление. Наказание Е. Шабаршина отбывала в ФКУ ИК №1 УФСИН России по Вологодской области. После вступления в силу решения суда окончательную дату выхода из колонии будет согласовывать УФСИН.

Напомним, Е. Шабаршина, была осуждена по статье «взятка» на три года. Срок отбытия наказания экс-руководителя Избиркома – 22 марта 2022 года. По сообщению суда, Е. Шабаршина отбыла более 2/3 назначенного наказания, дважды за этот период поощрялась, уголовный штраф ею погашен полностью, приняты меры к погашению задолженности по конфискации.

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