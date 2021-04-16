Сергей Емельянов покидает пост министра. Последний день в должности руководителя культурного ведомства – 25 апреля 2021 года, пока же официально министр в отпуске. Новым местом работы Сергея Емельянова станет пост директора Александринского театра в Санкт-Петербурге.

Назначить бывшего министра культуры Коми на должность директора Александринского театра рекомендовал его художественный руководитель Валерий Фокин. Об этом сообщила статс-секретарь – заместитель министра культуры России Алла Манилова.

По словам А. Маниловой, «в выборе кандидатуры руководителя театра мы ориентируемся на выбор творческого лидера. В пользу Емельянова высказался Валерий Фокин, обратив внимание на его молодость и энергию».

«Мы согласились с этим предложением, министерству важно, чтоб была гармония менеджмента и художественного руководства учреждением. На посту министра культуры региона Сергей Емельянов сумел сделать регион узнаваемым в общероссийской культурной повестке», – подчеркнула А. Манилова.

Директор Ухтинского городского дворца культуры С. Емельянов, получивший до того сравнительно широкую известность как эстрадный певец, был приглашен тогдашним главой Коми Сергеем Гапликовым руководить Минкультом региона в октябре 2016 года, став в возрасте 23 лет самым молодым министром республики. Несмотря на потенциальную конфликтность самой должности, ему удалось избегать громких скандалов. Сергей Емельянов являлся инициатором некоторых крупных реконструкционных проектов в области культуры, под его руководством были проведены Северный культурный и Северный туристский форумы.

О том, кто возглавит Министерство культуры, туризма и архивного дела Коми, пока не сообщается. Исполнять обязанности министра культуры региона будет Константин Баранов. С 16 февраля 2017 года он занимал должность первого заместителя министра культуры, туризма и архивного дела Коми.