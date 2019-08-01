Если в кране нет воды, надо ли сообщать об этом Владимиру Путину?

В «Трибуну» обратились жители поселка Гуляшор Прилузского района: они жалуются на отсутствие воды в квартирах.

Ранее гуляшорцы направляли коллективное обращение в администрацию поселения с просьбой разобраться с перебоями водоснабжения. И вот на днях им сообщили, что водопроводные сети в порядке, утечек нет. Однако сами гуляшорцы утверждают, что вода в дома по-прежнему не поступает, колонок в поселке нет, колодцев тоже. А из местной речушки воды не натаскаешься…

Кто в ответе за сети

Вопросы по водоснабжению относятся к полномочиям районного уровня, поэтому коллективная жалоба была перенаправлена в администрацию МО МР «Прилузский». Кроме того, обращение с просьбой посодействовать в разрешении проблемы ушло и в прокуратуру района. Районные чиновники и руководство ООО «Южное», в ведении которого находятся водопроводные сети, утверждают, что система водоснабжения исправна.

Редакции удалось выяснить, что ООО «Южное» к жилому сектору поселка Гуляшор имеет весьма условное отношение, договорных отношений между ним и большинством домохозяйств нет. Дома строились еще в 80-е годы прошлого века, находились в ведении местного совхоза, который давно не существует. Другими словами, заставить руководство ООО «Южное» делать ремонт водопровода нет оснований.

В то же время подворный обход, проведенный местной администрацией 27 июля, установил, что водоснабжения полностью или частично лишены жители ряда улиц, нет воды в Доме культуры и ФАПе. Жители убеждены, что воды в сетях просто не хватает, поскольку к существующей скважине подключены сельскохозяйственные объекты (гаражи, фермы, телятники), в том числе и новый животноводческий комплекс на 1200 голов.

Надежды Гуляшор питают

Это же подтвердил и исполняющий обязанности руководителя Прилузской администрации Александр Бойко. Он сообщил, что ООО «Южное» является собственником водопроводной сети, однако договоры на его содержание руководство предприятия не заключает по ряду причин. По его словам, местные жители отказываются как от заключения договоров, так и от установки приборов учета. Ряд жителей имеет задолженности за предоставленные услуги, некоторые самовольно подключаются к водопроводу и поливают огороды.

Однако оптимизма Александр Станиславович не теряет. Свой ответ он закончил сообщением о том, что руководство района принимает меры, ведет переговоры с ООО «Южное». Видимо, и жителям Гуляшора остается надеяться на то, что директор ООО «Южное» и глава администрации района найдут способ наполнить водопроводную сеть поселка Гуляшор. Не обращаться же им по этому вопросу к президенту страны?

Анатолий ПОЛЬКИН.