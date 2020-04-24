Если женщина просит… Спикер парламента сбегала в Желтый дом ради отмены апрельской сессии

Сессия Госсовета Коми перенесена на май (точная дата пока неизвестна). Об этом председатель парламента Надежда Дорофеева лично попросила врио главы республики.

Напомним, сессия должна была состояться 29 апреля. В ее повестке значились 39 вопросов, в том числе срочных. В частности, внесение поправок в законы о налоге на имущество организаций в Коми, о специальном налоговом режиме на профессиональный доход для самозанятых и повышении размера единовременной выплаты «детям войны».

Неотложное отложили

Кроме того, был еще ряд вопросов, которые, скорее всего, и стали истинным поводом для переноса сессии. Во-первых, это проект постановления о досрочном прекращении полномочий председателя парламента. Депутат Галина Нагаева, по инициативе которой был внесен этот вопрос, считает, что Надежда Дорофеева участвовала в «дестабилизации социально-экономической ситуации в регионе, проводя через Госсовет «антинародные» законопроекты. В частности, поправки в закон № 144-РЗ «Об образовании», из-за которых семьи с детьми лишились компенсации за посещение детских садов, в отказе в проведении референдума по нефтяным разливам и в отсутствии четкой позиции по вопросу строительства мусорного полигона в Шиесе.

Во-вторых, это две инициативы депутата Олега Михайлова, который предлагает снизить так называемый «муниципальный фильтр», введенный в 2012 году для самовыдвиженцев, участвующих в выборах глав регионов с 10 до 5 процентов. А также ликвидировать должность представителя главы республики в Госсовете.

«Я всегда выступал за сокращение искусственно раздутого госаппарата. Считаю, что в республике необходимо существенно сократить бесполезные государственные должности и начать с ликвидации самой ненужной из них. На практике данный специалист не участвует в процедуре принятия Госсоветом нормативно-правовых актов, поскольку инициативы главы представляют профильные министры. По факту лицо, замещающее эту должность, просто просиживает штаны, хотя и обходится бюджету республики более 1 млн рублей в год», – написал он в пояснительной записке к проекту. Сегодня, напомним, должность представителя главы в региональном парламенте занимает Александра Бушуева.

В-третьих, это популистское предложение депутата Геннадия Горбачева о снижении премий и доплат «главе, депутатам и чиновникам в период сложной ситуации в стране и в республике».

В общем, сессия ожидалась непростой. Возможно, поэтому в минувшую среду во время личной встречи с врио главы Надежда Дорофеева предложила ее перенести. Владимир Уйба, новичок в политических играх, с этим согласился.

«Убойный» документ

Как стало известно «Трибуне», перенос сессии был инициирован именно спикером. 13 апреля появилось предложение об отставке председателя парламента Н. Дорофеевой, подписанное двумя депутатами. 20 апреля внесен добавочный проект, который подписали еще шестеро нардепов. В тот же день спикер срочно отправила письмо в Респотребнадзор, где указала, что из 29 депутатов 15 живут за пределами Сыктывкара, 11 перешагнули возраст в 60 лет, а потому попросила Респотребнадзор высказать свои рекомендации. И они были получены.

Надзорный орган посоветовал «воздержаться от любых организационных мероприятий в очной форме». Вооруженная таким «убойным» документом председатель Госсовета и отправилась в кабинет врио губернатора Коми.

Корреспондент «Трибуны» попросил прокомментировать происходящее представителей партий, представленных в Госсовете. Олег Михайлов (КПРФ) отметил, что малый бизнес и население ждут принятия законов о мерах социальной поддержки, а Госсовет, который обязан их утвердить, от этого уклоняется.

Председатель постоянной комиссии по вопросам ЖКХ Татьяна Саладина, депутат от партии «Справедливая Россия», считает, что перенос сессии выглядит более чем странно. При соблюдении всех мер защиты организовать работу сессии можно и нужно. Правительство выделило деньги на поддержку бизнеса, на меры социальной защиты населения, но без утверждения Госсоветом эти средства не могут использоваться.

Председатель Комитета по социальной политике Сергей Артеев высказался более лаконично: «Это хамство и безответственность одного человека из-за страха потерять должность. У нас законы «горят», народу помощь нужна!»

Опасаясь за свое кресло, госпожа Дорофеева, вероятно, хочет воспользоваться отсрочкой, дабы провести кулуарные переговоры с коллегами. Но из-за скандального переноса сессии не исключен и обратный эффект: от спикера могут отвернуться даже те провластные депутаты, которые ее до сих пор поддерживали.

Игорь ВОЛКОВ,

Анатолий ПОЛЬКИН.