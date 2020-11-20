Есть голова – будет и хлеб! Энергичный устькуломец сумел восстановить разрушенный завод

Усть-куломский хлебозавод в прошлом обеспечивал жителей района хлебом и хлебобулочными изделиями, его продукция была востребована и раскупалась без остатка. Но произошло несчастье: взорвалась печь в котельной. Взрыв был такой силы, что здание признали непригодным к эксплуатации, внутри все помещения были разрушены.

Предприятие находилось в собственности района, но на момент ЧП денег в бюджете на ремонт не было. Хлебозавод закрыли, а поскольку здание не охранялось, все, что находилось внутри, ушлые люди растащили. Остались лишь голые стены да битый кирпич на полу.

Хорошая идея

Два года назад за возрождение предприятия взялся Сергей Берсенев – в прошлом строитель, который много лет возводил объекты по всему району, занимался капитальным ремонтом зданий. В Усть-Кулом он приехал 20 лет назад – ремонтировать поликлинику в райцентре. В селе Сергей Витальевич познакомился с будущей женой, а после женитьбы остался в республике. Одно время поработал в районной администрации, но чиновничья должность не грела душу, и он вернулся в строительство.

С предложением восстановить хлебозавод Берсенев обратился к главе района Сергею Рубану, и тот поддержал идею. При этом будущий предприниматель попросил снизить арендную плату. Руководитель района пообещал вопрос решить и слово сдержал. Он обратился к депутатам с просьбой уменьшить коэффициент аренды помещений – и такое решение было принято.

Из печки – на прилавок

На восстановление здания ушло два года и три с половиной миллиона рублей как своих сбережений, так и взятых кредитов. Пришлось восстанавливать систему отопления, проводить ремонт помещений, куда потом было установлено закупленное оборудование для выпечки хлеба и хлебобулочных изделий. Параллельно Сергей Витальевич занимался поиском и подбором работников. Двое из нынешних хлебопеков раньше работали на старом предприятии. Устькуломец Иван Бондаренко рассказал: когда Берсенев пригласил его на работу, согласился не раздумывая. И был очень рад, когда из печи вышел первый хлеб нового завода.

Частное предприятие С. Берсенева «Усть-Куломский хлебозавод + М» открылось совсем недавно, в начале ноября. В ассортименте – хлеб трех видов и хлебобулочные изделия 30-ти наименований. Для удобства покупателей здесь пекут буханочки небольшого размера, весом в 350-370 граммов. Продукция реализуется через свой магазин (работает ежедневно), который находится рядом со средней школой, и после занятий ученики заходят сюда за свежей выпечкой.

В дальнейшем предприниматель Берсенев планирует отремонтировать все здание и расширить производство. Сегодня на его предприятии работают пять человек, в перспективе штат увеличится еще как минимум на четыре рабочих места.

Николай ЛЮТОЕВ,

с. Усть-Кулом.