Есть только «МИГ» – за него и держись? Губернатор планирует отдать государственную лабораторную службу Коми «на откуп» частной московской компании

Модернизация лабораторной службы региона, затеянная руководством Минздрава, приведет к серьезным негативным последствиям, считают специалисты медицинских организаций. Главная угроза – разрушение государственной системы лабораторной службы в регионе.

Специалисты по лабораторной диагностике отправили письма министру здравоохранения Борису Александрову и главе республики Владимиру Уйбе, в которых подробно объяснили пагубность предстоящей реформы. Доводы, которые приводят эксперты, говорят о том, что региональный Минздрав, желающий сделать оператором централизованной лабораторной службы частную компанию ООО «МедИнвестГрупп» («МИГ»), выбрал неправильный путь.

Чего опасаются медики

– Это приведет к разрушению государственной системы лабораторной службы, – говорит главный внештатный бактериолог Минздрава РК Ольга Машкова. – То, что предлагает «МИГ», не учитывает интересы специалистов действующей в республике лабораторной службы, не говоря уже о других специалистах здравоохранения.

– «МИГ» представил свой проект, где специалистов нашей службы, по сути, опустили до низшего уровня, – подключилась к беседе главный внештатный специалист по клинической лаборатории диагностики Минздрава РК Светлана Захарова. – Но мы не отсталый регион, у нас есть новое оборудование, в стационарах работают специалисты высочайшего класса, которые делают такие же исследования, что и в федеральных центрах Москвы и Санкт-Петербурга.

В некоторых регионах России «МИГ» уже пытался модернизировать имеющуюся систему. Однако, к примеру, в Омской области предложения компании «МИГ» отклонили. Зато руководство Коми, видимо, готово принять условия коммерческой фирмы. Поэтому у специалистов лабораторной службы республики возникли подозрения, что здесь, возможно, присутствуют какие-то личные интересы представителей власти. А ведь лабораторная служба – это огромные бюджетные деньги, на этом поприще можно неплохо заработать.

Специалисты считают: если лабораторные службы попадут в руки частнику, то их могут перевести на коммерческие рельсы. Это сегодня они выставляют небольшую цену за услугу, а завтра частник скажет: доллар вырос, соответственно, подскочат и цены за услугу. И тогда анализы за 40 рублей могут стоить уже 400 рублей. А кто будет платить – поликлиника, сам пациент?

Кроме того, в предоставленном фирмой проекте не учтены особенности оказания своевременной оперативной помощи по лабораторной диагностике. По словам медиков, есть ряд исследований, которые нужно проводить в динамике, в течение определенного периода времени. Например, перед хирургическим вмешательством и в ходе самой операции.

«Ждем курьера…»

– Кто не работает с лабораторией, не знает, что это очень сложный процесс, постоянное взаимодействие с клиницистами, с хирургами. Поэтому нужна экстренная обратная связь. А вдруг частник скажет, что у него рабочий день закончен? Как в этом случае помочь больному, которого оперируют? Ведь полагается, что единый центр будет размещен где-то в Сыктывкаре (место еще не определено). Пока возьмут анализ, пока его курьер либо кто-то доставит в единый центр, исследуют биоматериал и привезут обратно. Сколько времени пройдет? Результат биологического материала уже не будет актуальным. За это время пациент вообще может умереть! – говорят врачи.

Есть определенные сроки, которые специалисты условно делят на три этапа: преаналитический (с момента забора биологического материала до момента начала исследования), аналитический и постаналитический (когда должны выдать результат). Каждый этап занимает определенное время, существуют строгие нормативы. Конечно, есть анализы, исследования которых осуществляются до 24-48 часов (микробиологические). Но есть и такие, которые требуют экстренной доставки, а именно – в преаналитический этап.

Есть и такой аргумент: если собирать биоматериал из всех лечебных учреждений, тут сможет сработать и человеческий фактор: анализы перепутают, вовремя не доставят и т.п.

А где же аукцион?

– В составе рабочей группы я недавно была в Белгородской области. Там лабораторная служба полностью на государственной основе – ее оборудовали на базе областной клинической лаборатории. Значит, регион это может. Почему у нас – нет? – продолжает Светлана Захарова. – Почему нужно оптимизировать систему, которая работает? Ведь у лечебных учреждений нет к нам никаких претензий, их вполне устраивает наш уровень.

Если нам хотят помочь, говорят врачи, тогда давайте проведем честный аукцион, с участием нескольких инвесторов. Давайте создадим конкуренцию, основываясь на ФЗ № 44. Почему на такой большой денежный проект допустили только «МИГ»? Ведь очень много компаний, которые могут представить проект централизации лабораторий. Почему другие компании в Коми не пускают и даже не хотят рассматривать?

– Если главная цель централизации – повышение качества и точности проведения исследований, то можно запланировать покупку нового оборудования во всех лабораториях, – считает заведующая клинико-диагностической лабораторией поликлиники № 3 Татьяна Кузнецова.

По ее словам, централизация лабораторий поликлиник города на самом деле уже есть: на базе третьей поликлиники обслуживаются все три поликлиники Сыктывкара. Только надо это документально оформить. Оборудование у них хорошее. Даже биохимический анализатор (БС-480) в прошлом году купили. Могут приобрести еще, и бюджет это в принципе позволяет.

Не факт, что после централизации сыктывкарских поликлиник не начнут централизовывать и другие стационары, включая близлежащие районы. Возможно, «МедИнвестГрупп» планирует и такие шаги. А в итоге республику могут разделить на две части: в северных районах анализы будут везти в Воркуту, а в остальных районах – в Сыктывкар.

Очередная реорганизация, затеянная властями Коми, во многом напоминает другую реформу – мусорную. Это когда частную фирму сделали единым региональным оператором. Результат известен: резкий рост тарифов и бесконечные жалобы населения.

Разразился большой скандал

Еще год назад омские медики забили тревогу

В мае прошлого года сотрудники поликлинических лабораторий Омской области обратились к главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко с просьбой остановить реорганизацию лабораторных служб в интересах частной фирмы.

Речь шла о концепции, которую ООО «Мед-

ИнвестГрупп» предложило омскому губернатору Александру Буркову.

По мнению медиков, реализация этой концепции привела бы к закрытию 85 лабораторий, вместо которых остались бы две. При этом 1500 сотрудников лабораторий могли бы лишиться работы.

Для справки: на содержание медлабораторий омский бюджет ежегодно выделяет 2,4 млрд рублей. Сумма весьма привлекательная для любой частной компании.

Екатерина МАКАРОВА.

фото gblangepas.ru.