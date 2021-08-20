О фермере из села Вомын Корткеросского района Владимире Шведе «Трибуна» рассказывает с завидной регулярностью на протяжении, наверное, лет десяти. Он делится своим мнением о ситуации в сельском хозяйстве региона, поднимает проблемы, которые требуют безотлагательного решения. Но совсем недавно мы узнали его с совершенно неожиданной стороны.

У себя на участке фермер построил часовню. Человек он весьма занятой: три десятка коров и бычков требуют постоянного внимания, поэтому свободного времени остается немного. Пять лет ему понадобилось, чтобы подвести христианскую постройку «под ключ». «Приезжали священнослужители, спрашивали, нужна ли какая-нибудь с их стороны помощь, но я отказался, решил все сделать самостоятельно», – поясняет Владимир.

Хотя часовня вроде как частная, но доступ в нее будет открыт для всех желающих.

В селе Вомын раньше была православная церковь. Однако от нее не осталось даже следа, разрушили при советской власти, причем в прямом смысле – до основания. На ее месте, сразу за зданием местной администрации, теперь пустырь.

«Земельный вопрос»

Наша беседа с фермером началась с духовного, и я подумал: удобно ли в этот раз поговорить с Владимиром Шведом о делах земных? Но он сам вдруг вспомнил об «арктическом гектаре».

Если кто не в курсе, то поясняем: республиканские власти озаботились наделением всех желающих землей на Крайнем Севере: Усть-Цилемский район, городские округа Воркута, Инта, Усинск. Бери гектар промерзлой земли и делай с ним все, что пожелаешь, – занимайся бизнесом, в том числе и сельскохозяйственным, строй частные детские садики и школы, открывай торговые дома, ну и так далее. Звучит как издевательство, но это факт.

Идея раздавать землицу в районе Полярного круга пришла в голову московским чиновникам, а чиновники в Коми ее с энтузиазмом подхватили.

По мнению Владимира Шведа, тут намечается какая-то афера. Причем, вполне возможно, как-то связанная с добычей ценных полезных ископаемых. Если бы власти затевали сделать что-то путное, то озаботились бы выделением земли без обычной бюрократической волокиты хотя бы в южных районах Коми, где бывшие совхозные поля нынче зарастают борщевиком.

Сергей МОРОХИН.