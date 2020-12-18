Госсовет Коми на заседании 17 декабря принял закон о республиканском бюджете на 2021-й и последующие два года. Из-за снижения налоговых поступлений, пандемии, падения цен на нефть доходная, и расходная части бюджета были серьезно секвестированы (урезаны).



Ситуация с бюджетом на 2021 год очень сложная, признала министр финансов Коми Галина Рубцова. Для сбалансированности бюджета пришлось сократить расходы на несколько миллиардов рублей, урезать финансирование некоторых программ и отказаться от индексации зарплат госслужащих.

Итак, в 2021 году доходы республиканского бюджета составят 79,5 млрд рублей, расходы — 89,1 млрд. Дефицит бюджета составит 9,6 млрд рублей. Безвозмездные поступления из федерального бюджета составляют 15 млрд рублей.

Бюджет остается социально направленным: 69% бюджета — это финансирование таких отраслей, как соцполитика, образование, здравоохранение, культура и спорт. Удалось сохранить индексацию социальных выплат и зарплат.

Дорожный фонд сформирован в объеме 4,6 млрд — на 2021 год, 4,8 млрд — на 2022 год, 5,2 млрд — на 2023 год. Инвестиции в строительство социальных объектов и здравоохранение на три года запланированы в сумме 17 млрд рублей.

«Мы ограничены в ресурсах и должны были исключить нерациональные и неэффективные расходы, — заявила Галина Рубцова. — Это был очень сложный и болезненный процесс для всех отраслей. Но ничего не остается делать, мы должны жить по доходам».