«Это какое-то издевательство!» Сыктывкарские медики тоже бывают рассеянны, а у некоторых из них, похоже, склероз…

49-летняя сыктывкарка пожаловалась в «Трибуну», что врачи городской поликлиники № 3 не выписывают ей лекарства для лечения рассеянного склероза.

Страшная болезнь

Марина (фамилию просила не указывать) узнала о своем диагнозе в 2011 году. Когда появился шум в ушах, она обратилась к неврологу. Врач послал Марину на МРТ, после чего выяснилось: в мозгу возникли очаги рассеянного склероза.

Вопреки распространенному мнению, рассеянный склероз (РС) не обязательно связан с потерей памяти и возрастными изменениями. РС часто встречается и у молодых людей. Это неизлечимое аутоиммунное заболевание центральной нервной системы, при котором собственные иммунные клетки разрушают оболочку и препятствуют связи мозга с другими частями тела. В зависимости от зоны повреждения, длительности и формы заболевания приводит к ухудшению координации движения, зрения, речи.

С таким диагнозом, по словам женщины, нужно один-два раза в год проходить курс лечения. Но болезнь прогрессировала, лекарства перестали помогать. Тогда сыктывкарские врачи порекомендовали ей обратиться за помощью в федеральные центры – в Москву или Питер.

И Марина отправилась в санкт-петербургскую клинику, где ей выписали новый препарат. После чего в сыктывкарской поликлинике сразу выписали нужное лекарство. Однако капельницы ей могли делать только в стационаре, а из-за ковида все больницы тогда были закрыты, плановое лечение не проводилось.

Они такие «забывчивые»!

Без должного лечения болезнь еще сильнее прогрессировала. Стала нарастать слабость в ногах, ухудшилась походка и т. д.

– Поскольку здесь все койки были заняты только ковидными пациентами, мне пришлось снова обратиться в федеральную клинику, на сей раз в Москву (в ФГБУ «Федеральный центр мозга и нейротехнологий» Федерального медико-биологического агентства России). Там меня повторно обследовали и вновь поменяли препарат. Если раньше назначали капельницы, то теперь таблетки. Поэтому я уже не завишу от стационара, – рассказывает Марина.

– Когда вернулась в Сыктывкар (это был январь 2022 года), – продолжает она, – сразу обратилась в третью поликлинику за рецептом жизненно необходимого мне препарата (сипонимод). Участковый терапевт все записала, отсканировала рецепт, но сказала, что сомневается в дозировке лекарства. Хотела проконсультироваться с неврологом, после чего обещала перезвонить. Но звонка я так и не дождалась. А когда сама позвонила в регистратуру, там ответили, что мой участковый врач уволилась и на участке другого врача якобы нет.

После этого я звонила заведующему терапевтическим отделением, пригрозила ей прокуратурой. Она меня успокоила: мол, разберется и мне перезвонит. Однако снова – тишина…

Такая «забывчивость» показалась Марине странной. То ли у сыктывкарских эскулапов склероз, то ли они просто рассеянны. Или равнодушны к судьбе пациентки?

– Время идет. Мне становится хуже, а я больше года не могу получить жизненно необходимый препарат. А ведь достаточно было выписать рецепт лекарства. Его просто так нигде не купишь. Мало того, что препарат дорогой, так и выдают строго по рецепту. В выписке из московской клиники все четко написано. Не понимаю в чем проблема…

Карточка потерялась?

– В апреле я письменно обращалась в Минздрав Коми, откуда пришел ответ, что мое обращение переслали в третью поликлинику. 26 мая позвонили из поликлиники, позвали на прием к терапевту. Оказывается, мой участковый врач не увольнялась. Якобы они теряли мою медицинскую карточку, потом нашли. И теперь мне заново надо пройти обследование по месту жительства. Но на прием – очередь, запись – до 20 июня. Это какое-то издевательство! – возмущается женщина.

1 июня Марина вновь

уехала на лечение в Москву (курс лечения проходит бесплатно по полису ОМС), поскольку по месту жительства она не может дождаться медицинской помощи.

Екатерина МАКАРОВА.