«Это мошенническая схема», – считает коммунист Олег Михайлов, который не прошел отборочный «фильтр»

Лидеру регионального отделения КПРФ Олегу Михайлову официально отказано в регистрации — он не прошел муниципальный фильтр. Об этом было заявлено 6 августа на заседании Избиркома.



Таким образом, в списке претендентов на пост руководителя республики осталось четыре кандидата. Это выдвинутый КПСС Сергей Пономарев, врио главы Коми Владимир Уйба, участвующий в выборах как самовыдвиженец, член ЛДПР Андрей Никитин и представитель партии «Зеленая альтернатива» Виктор Бетехтин.

Заседание проходило в открытом режиме, поэтому помимо членов Избиркома на нем присутствовало немало сторонников Олега Михайлова и пресса. В целом заседание прошло очень эмоционально: были крики «Допускай!» и обоюдные колкости.

В листах с подписями депутатов советов городов и районов, которые предоставил О. Михайлов, некоторые подписи были признаны недостоверными. Еще 14 подписей не стали учитывать, поскольку депутаты ранее поддержали других кандидатов. В результате у Олега Михайлова остались 169 подписей, а для прохождения муниципального фильтра нужно 180.

Такую ситуацию О. Михайлов предвидел, еще за несколько дней до этого заявляя о давлении органов власти на муниципальных депутатов.

Напомним, муниципальный фильтр в Коми один из самых высоких по России — 10%, это максимальная планка, установленная федеральным законодательством. Кандидатам на должность главы Коми необходимо собрать от 180 до 189 подписей депутатов всех уровней, причем надо заручиться поддержкой в 15 из 20 муниципалитетов региона. Самовыдвиженцам для регистрации нужно также собрать 1% (6614) подписей от числа зарегистрированных в регионе избирателей.

— Сама процедура сбора подписей муниципального фильтра незаконна, с моей точки зрения, и является технологической схемой, которая отсеивает неугодных кандидатов, не связанных с административным ресурсом, — прокомментировал ситуацию в беседе с «7х7» Олег Михайлов. — Это мошенническая схема, при которой кандидат, который собирает подписи сам, не знает о том, подписал ли тот депутат, у которого он берет подпись, кому-то еще муниципальный фильтр.

Другие претенденты на должность главы Коми работают совместно, и подписи собирал «фактически один штаб», считает О. Михайлов. Он собирается делать запрос в нотариальную палату, чтобы узнать, когда и сколько подписей собрали другие кандидаты. «Доказательства того, что это исключительно нечистая игра московских политтехнологов, у нас будут», – уверен он.