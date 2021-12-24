В «Трибуну» поступило открытое письмо депутату Госсовета РК В. Завальневу и депутату Ухтинского муниципального Совета В. Суранову от жителей поселка Седъю.



«В СМИ все чаще появляются материалы, связанные с ухудшением медицинского обслуживания населения поселков Ухтинского района. Недовольство медицинским обслуживанием высказывают жители поселка Дальний, Водный, Шудаяг. Не обошла эта проблема стороной и поселок Седъю.

Ситуация в сфере предоставления медицинских услуг в Седъю ухудшается с каждым годом. Еще в 90-е годы был закрыт стоматологический кабинет. Пару лет назад в амбулатории перестали оказывать физиотерапевтические услуги: кабинет работал на 0,5 ставки, старое оборудование списано, новое не дали, медработник, имевший соответствующий сертификат, уволился. Спектр оказываемых физиотерапевтических услуг был достаточно широк: аппараты для электрофореза, УВЧ, УФО, КУФ, ДДТ, ультразвук. Этот объем медицинских процедур помогал поддерживать, укреплять и восстанавливать здоровье жителей Седъю разных возрастов, в том числе и детей.

С начала ноября 2021 года в нашей амбулатории прекратили делать уколы и брать анализы, закрылась аптека, и приобрести лекарственные препараты теперь можно только в городе.

Это очень серьезная проблема для жителей Седъю. В поселке проживает много пожилых людей, которым трудно ездить в городскую поликлинику и аптеку не только в силу почтенного возраста. Стоимость проезда достаточно высока, количество рейсов маленькое (шесть оборотных рейсов в сутки), и интервалы между ними составляют несколько часов. С некоторых пор пассажирские перевозки осуществляются при помощи маршрутных автобусов категории М2, в которых в зимнее время холодно, т.к. печь в салоне не работает и тесно. С детьми и детскими колясками в поликлинику жители Седъю вынуждены ездить на такси. После процедур приходится много времени проводить либо на автовокзале, либо слоняться по улицам Ухты. В условиях пандемии пожилому человеку с ослабленным иммунитетом и здоровьем ездить на процедуры в холодной и тесной маршрутке крайне рискованно.

Несколько лет назад было принято решение о строительстве отдельного здания врачебной амбулатории, отведен земельный участок, однако развития данное решение так и не получило. Амбулатория размещена в поселковом клубе и состояние помещений требует вложений капитального характера ввиду протечки кровли и разрушения штукатурки стен.

Между тем Президент и Правительство Российской Федерации практически ежегодно говорят о необходимости создания доступной медицинской помощи для жителей малых населённых пунктов и отдаленных территорий. В рамках этой программы планируется создание и приведение в должное состояние фельдшерских пунктов, врачебных амбулаторий, ввод новых мобильных медицинских комплексов и так далее (к примеру, http://www.kremlin.ru/events/president/news/61340).

Просим вашей помощи в реализации конституционных прав жителей поселка Седъю – граждан Российской Федерации на охрану здоровья и медицинскую помощь (статья 41 Конституции РФ) путем приведения в должное состояние врачебной амбулатории».

Жители поселка Седъю (всего 243 подписи).