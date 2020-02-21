«Мне 68 лет, сейчас живу в Печоре — на старости лет стало трудно управляться с проблемами сельской жизни, поэтому переехала в город, — написала в «Трибуну» Галина Канева. — Мой трудовой стаж 46 лет, работала в сельском хозяйстве в Мутном Материке (ООО «Северный»).

Все здоровье оставила на производстве, планы выполняла и перевыполняла, заслужила много благодарственных писем, Почетную грамоту Минсельхоза РСФСР, награждена медалями «За трудовое отличие» и «Ветеран труда».

Осенью прошлого года людям, отработавшим в сельском хозяйстве более 30 лет, добавили к пенсии 1300 рублей. А мне заявили, что, поскольку я из Мутного Материка уехала, надбавка не положена. В Пенсионном фонде мне сказали: чтобы получать эту надбавку, нужно быть прописанным в селе. На мой взгляд, это похоже на крепостное право».

Как пояснил председатель Коми рескома работников АПК Николай Шарыпов, речь идет о повышенной фиксированной выплате к пенсии по старости и по инвалидности в размере 25%. Эта норма распространяется только на неработающих пенсионеров, которые проработали в сельском хозяйстве не менее 30 лет и продолжают жить в сельской местности. Надбавку также могут отменить, если изменились границы административных образований или поселение стало городским населенным пунктом (как это случилось, например, с поселком Железнодорожный, ставшим городом Емва).

На сегодняшний день в Коми сотни жителей были лишены сельской надбавки к пенсии из-за смены места жительства или несоответствия должности, в которой они работали в селе, перечню сельских профессий.

Это воспринимается как социальная несправедливость и вызывает напряжение в обществе. Профсоюз аграриев внес в Государственную Думу законопроект, в котором предлагается распространить право получать повышенную пенсию на всех без исключения тружеников сельского хозяйства, вне зависимости от того, проживают они до сих пор на селе или уехали жить в город.

Правительство РФ отказалось поддержать эту инициативу, ссылаясь на отсутствие дополнительных средств в казне. Хотя речь идет о 6 миллиардах рублей – сумма в масштабах всей России небольшая. Кроме того, чиновники выдвигают такой аргумент. Эту доплату, считают они, следует трактовать как компенсацию за проживание людей в сельской местности.

Профсоюзы убеждены, что это нарушает саму концепцию федерального законопроекта. Если установлен такой немалый срок — 30 лет, то люди воспринимают это как награду за их тяжелый труд и она не может быть аннулирована просто потому, что человек поменял место жительства. Норму о том, что для получения надбавки пенсионер должен проживать только в сельской местности, нужно изъять. Работа в этом направлении продолжится, заключил Николай Шарыпов.