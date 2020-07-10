В апреле жителям Усинска пришли квитанции за отопление с гигантскими суммами: от 17 до 35 тыс. рублей.
ООО «Усинская тепловая компания» пояснила, что в квитанциях отражен перерасчет потребления тепловой энергии за 2019 год.
Прокуратура Усинска провела проверку законности такой корректировки. Были выявлены нарушения при монтаже и настройке общедомовых приборов учета, обнаружены факты ввода в эксплуатацию приборов, не соответствующих требованиям законодательства о теплоснабжении. Это повлияло на показания приборов учета тепла.
Прокуратура Усинска внесла в ООО «Усинская тепловая компания» представление об устранении нарушений закона. Ресурсоснабжающая организация произвела перерасчет платы за коммунальную услугу по отоплению.
Это смотря как считать… Усинцам отменили корректировку за отопление на 21 миллион рублей
В апреле жителям Усинска пришли квитанции за отопление с гигантскими суммами: от 17 до 35 тыс. рублей.