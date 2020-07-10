Это смотря как считать… Усинцам отменили корректировку за отопление на 21 миллион рублей

Июль 10, 2020 - Актуально

В апреле жителям Усинска пришли квитанции за отопление с гигантскими суммами: от 17 до 35 тыс. рублей.
ООО «Усинская тепловая компания» пояснила, что в квитанциях отражен перерасчет потребления тепловой энергии за 2019 год.
Прокуратура Усинска провела проверку законности такой корректировки. Были выявлены нарушения при монтаже и настройке общедомовых приборов учета, обнаружены факты ввода в эксплуатацию приборов, не соответствующих требованиям законодательства о теплоснабжении. Это повлияло на показания приборов учета тепла.
Прокуратура Усинска внесла в ООО «Усинская тепловая компания» представление об устранении нарушений закона. Ресурсоснабжающая организация произвела перерасчет платы за коммунальную услугу по отоплению.

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