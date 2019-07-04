Это же золотое дно! Кто лоббирует интересы старателей?

Министерство природных ресурсов России работает над проектом изменения границ национального парка «Югыд ва», первого в стране природного объекта, защищенного ЮНЕСКО.

Минприроды намерено обосновать исключение 50 тысяч гектаров из нацпарка. Речь идет о территориях в Верхнекожимском и Кожимском лесничествах. Именно на этих участках расположено несколько месторождений золота, в том числе Чудное…

Как сообщает «КоммерсантЪ», Минприроды предлагает взамен изъятых у парка «Югыд ва» золотоносных территорий включить в его границы три лесных участка площадью 183 тыс. гектаров.

Насколько это равноценная замена, сказать трудно. Но, по мнению экологов, любое посягательство на природный объект, охраняемый ЮНЕСКО, является недопустимым. Если там начнется добыча, произойдет загрязнение реки Балбанью, а следом и Кожыма, Косью — чистейших и красивейших рек Севера, где нерестятся ценные виды рыб.

Природоохранное ведомство и чиновники Коми пытаются передать эти участки золотопромышленникам уже многие годы. База для золотодобычи уже создана, речь идет только об официальном законном его статусе. Новое руководство Коми во главе с Сергеем Гапликовым продолжило попытки использовать месторождение и в 2016 году включило разработку золота на Чудном в прогноз экономического развития региона.