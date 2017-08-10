Эти несколько двухэтажных обшитых сайдингом домов, построенных под переселение, по ул. Коммунистической в Емве издалека выглядят симпатично. Но – издалека…

Звали и сантехника, и прокурора

Эти дома были сданы в эксплуатацию с вопиющими недоделками, о чем «Трибуна» уже рассказывала 6 января с.г. в статье «В Емве заморозили бабушку». Напомним, что тогда в редакцию обратился сын 80-летней Антонины Дмитриевны Лямзиной. В ее новой квартире в доме №44 по ул. Коммунистическая очень холодно. Мерзнут и страдают от множества строительных ляпов также и ее соседи. Бабушка обращалась в городской Совет, к начальнику жилищной инспекции, жаловалась в прокуратуру…

Как выяснилось, злополучный дом, построенный почти три года назад, из-за ряда недоделок и отсутствия необходимых документов не был принят энергетиками. Впрочем, как и соседние дома, также построенные под переселение. Плату за электричество энергетики не начисляли, а значит, и ответственности не несли. Не было у домов и управляющих компаний.

Тогда глава администрации Емвы Николай Ращектаев обещал, что скоро все изменится, недостатки исправят.

Недавно наш корреспондент побывал в этом микрорайоне Емвы. Что же изменилось тут за 8 месяцев?

Печальная картина

Оказалось — мало что. Антонину Дмитриевну Лямзину дома мы не застали, однако ее соседи охотно поделились подробностями своего быта. Дом, рассказали они, отапливался всю зиму плохо. В морозы люди обогревались с помощью электроприборов. Когда наконец энергетики приняли дом, долги за электричество за два года накопились просто космические.

– Мы такую сумму не могли оплатить сразу, – поделились пожилая жительница дома. – Стали должниками, в результате многие лишились субсидий.

Часть квартир в доме до сих пор не заселена. Люди не торопятся переезжать, видя, как страдают соседи. Зато в одну из квартир самовольно вселились бомжи — их пришлось выдворять оттуда с помощью полиции.

Жильцы окрестили свое новое жилье «евробараками». Недоделки видны даже неспециалисту. На крыше дома № 44 нет труб для вентиляционной вытяжки, вытяжка осуществлена под крышу, и весь теплый воздух превращается в конденсат. Разумеется, все это течет… Нет на крыше и снегозадержателя. Козырьки над подъездами здорово помяты — это снег со льдом падал с крыш. Хорошо, что люди не пострадали…

Двери в подъезд неважные, напольная кафельная плитка в коридоре уже разбита. Если постоять в подъезде пару минут, хорошо слышно, что происходит в каждой из квартир: звукоизоляция — никакая.

«Бери что дают»

В санузлах на первом этаже сильный запах канализации. Водонагреватели установлены прямо над унитазами — до беды недалеко. Уже был случай, что водонагреватель сорвался.

– Но хуже всего, что с отоплением ничего так и не сделали, – говорит пожилая жительница. – А ведь лето кончается…

Жительница соседнего дома №40, назвавшая себя Ларисой, с обидой рассказала:

– Я тоже получила тут квартиру под переселение. Впечатление такое, что нам кинули это жилье по принципу «бери что дают», а на деле просто отмыли бюджетные деньги. Перекошены окна, промерзают стены. Гляньте во двор: крыльцо разбито, детскую площадку откуда-то привезли старую. Качели – в зарослях травы… Говорят, глава Коми Сергей Гапликов ездит по районам — смотрит, какое жилье под переселение построено. Может, и сюда приедет?

– Приходят многочисленные комиссии, что-то записывают, фотографируют, – продолжила Лариса. – Слышала, что по нашим домам уголовное дело возбудили. Но для нас-то почти ничего не меняется…

Это мошенничество?

Как сообщила недавно пресс-служба МВД по Коми, застройщика, возводившего дома по программе переселения в Княжпогостском районе, подозревают в мошенничестве. Предварительно установлено, что между администрацией муниципалитета и подрядчиком были заключены контракты на строительство четырех жилых домов в Емве. Общая стоимость контрактов – около 140 миллионов рублей, которые практически в полном объеме были выплачены строительной компании. При выполнении контрактов подрядчик предоставлял заказчику акты выполненных работ с заведомо ложными сведениями о реальных затратах.

По версии следствия, стоимость фактически выполненных работ была завышена более чем на 3,3 миллиона рублей, которые были похищены. Кроме того, полагает следствие, во время строительства жилья подрядчик причинил ущерб на сумму свыше 4,2 миллиона рублей субподрядным организациям.

Уголовное дело возбуждено в отношении руководителя, его подозревают в мошенничестве при выполнении контрактов. Название компании-подрядчика пресс-служба МВД не называет, но известно, что на строительстве домов для переселенцев в Емве работало три организации: «Северстрой», «Эксперт» и «Сыктывкарстрой».

Людмила КУДРЯШОВА.