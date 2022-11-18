Защитникам Шиеса ЕСПЧ присудил выплату компенсаций, однако получить эти деньги они не смогут.

10 ноября Европейский суд по правам человека удовлетворил две жалобы правозащитника Эрнеста Мезака, направленные на защиту интересов пяти активистов Шиеса. Тем самым он оспорил решение Усть-Вымского суда, который наказал их за «организацию массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка» по ч. 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ.



«Массовые беспорядки» произошли 27 августа 2019 года у переправы через Вычегду у села Межег, где находился один из постов защитников Шиеса. В тот день они перекрыли бензовозу дорогу, чтобы тот не смог доставить топливо на стройку мусорного полигона. Для поддержки активистов, дежуривших на посту, тогда съехалось около 50 человек. За блокировку дороги Вячеслав Олейник получил 20 часов обязательных работ, а Галина Крюкова, Алексей Крюков, Галина Кузнецова и Виктор Козловский – штрафы по 5000 рублей.

В целом по данной истории правозащитник составил 10 жалоб в пользу 20 человек, но решение вынесено пока только по двум из них. Дело в ЕСПЧ рассматривалось больше двух лет, однако, по словам Мезака, это достаточно быстрый результат. Поскольку решения некоторых дел приходится ждать по 10 лет.

Но такое скорое решение сказалось и на сумме выплат. Как пояснил правозащитник, раньше базовой выплатой за нарушение свободы собраний и справедливое судебное разбирательство было 5 тысяч евро. Сейчас всем пяти экоактивистам ЕСПЧ присудил компенсации по 3900 евро (по нынешнему курсу – около 244 тыс. рублей). Впрочем, и эти средства они получить не смогут.

Обращайтесь в прокуратуру

После выхода Российской Федерации из Совета Европы все решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта 2022 года, Россия исполнять не намерена. А внутри страны нет правовых механизмов, которые могли бы заставить ее выплатить компенсацию. Несмотря на это, Эрнест Мезак посоветовал своим подзащитным подать формальное заявление о выплате в Генпрокуратуру. «За просрочку выплат суд назначает проценты. Возможно, потом новому правительству РФ придется за все это заплатить с процентами», – говорит он.

Как поясняет Эрнест Мезак, прежде решение ЕСПЧ, вынесенное в пользу пострадавшего гражданина, накладывало на государство три обязанности:

– Первая – выплатить компенсацию. Вторая – пересмотреть дело и вынести решение в пользу гражданина. Третья – это так называемые меры общего характера. То есть государство должно предпринять какие-то действия, чтобы похожие нарушения впредь не возникали. В нынешней ситуации Россия исполнять международные обязательства в сфере прав человека не планирует, – уточняет он.

Мезак продолжает выигрывать

В портфолио Эрнеста Мезака как правозащитника около 100 выигранных дел в Европейском суде по правам человека. Еще около 250 находятся в производстве. Также ждут своего часа и еще два эпизода, связанные с защитой Шиеса.

Один касается жительниц села Яренска Архангельской области Екатерины Туробовой и Татьяны Соколовской. Их, как организаторов митинга, наказали за выступление активиста 9 августа 2019 года, который в своей речи потребовал отставки УМВД России по Архангельской области. Суд посчитал, что это не соответствует заявленной теме митинга, и оштрафовал женщин на 10 тысяч рублей.

Второй эпизод, ожидающий решения в ЕСПЧ, связан с делом жительниц села Помоздино Усть-Куломского района Татьяны Третьяковой и Антонины Першуковой. Сначала суд на 10 тысяч оштрафовал Антонину за то, что она в марте 2019 года вышла на улицу с плакатом в поддержку шиесских активистов. Потом на такую же сумму оштрафовали и Татьяну, которая вышла в пикет в Усть-Куломе, чтобы собрать денег на штраф подруге. По словам правозащитника, в ЕСПЧ уже начато рассмотрение или так называемая процедура коммуникации по делу Першуковой. А значит, вскоре и ей будет присуждена компенсация в 3900 евро.

Наталия БЕШКАРЕВА.