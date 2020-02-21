Вчера на сессии Государственного Совета РК обсуждался вопрос «Фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) как главный инструмент оказания доступности медицинской помощи на селе».

Взявшая слово руководитель депутатской фракции «Справедливая Россия» Татьяна Саладина выступала без микрофона — его отключили, посчитав выступление «пиаровской акцией» в преддверии выборной кампании. Другими словами, озвученные депутатом проблемы могут не попасть в протокол сессии. Татьяна Алексеевна попросила донести сказанное до читателей «Трибуны». Публикуем текст выступления с некоторыми сокращениями.

— Проблемы здравоохранения на селе затрагивают около 180 тысяч человек, что составляет почти 22% жителей Республики Коми. Как заявлял глава региона, в течение двух лет будет построено 129 ФАПов. Согласно планам, в 2020 году запланировано к замене 19 ФАПов, в следующем году — 69. Фактически в текущем предполагается построить только 19 ФАПов, перспективы строительства в 2021 году — 110 ФАПов. Спрашивается: справимся ли мы с таким объемом?

Остановлюсь на нескольких фактах, увиденных во время визитов в сельские районы.

Например, ФАП в селе Пузла Усть-Куломского района, построенный несколько лет назад, вызывает чувство горечи. У здания есть какие-то стены, а потолка практически нет: потолком служит кровля из профнастилов. В настоящее время в помещении часто происходит замыкание электропроводки, полы вздулись, вода замерзает. А сколько средств уходит на обогрев такого здания? Как будет чувствовать себя больной во время пребывания в таком помещении? И это не единственный пример.

По этому ФАПу был отправлен запрос в Министерство здравоохранения республики о проведении капитального ремонта. Ответ был такой: ремонт будет зависеть от финансирования в последующие годы. Когда — неизвестно. В этой связи хотелось бы увидеть план капитального ремонта так называемых «построенных новых» ФАПов.

Вызывает много вопросов строительство ФАПов с жилыми помещениями. В текущем году из 19 ФАПов таких планируется построить 11. Но как используются построенные ФАПы с жилыми помещениями? Во-первых, фельдшеры живут на рабочем месте — у них не бывает отдыха. Поскольку строительство хозпостроек на данной территории запрещено, то ни о бане, ни о гараже речи быть не может. А оплата за «коммуналку» такая, что после выставления счета работник ФАПа сняла жилье в доме с печным отоплением. Возникает вопрос: на сколько лет хватит сил у этого фельдшера?

Предлагаю изучить опыт других субъектов Российской Федерации по возведению отдельно зданий для ФАПов и выделения земли под строительство жилья отдельно для работников ФАПов.

Теперь о формировании земельных участков для размещения ФАПов. Хочу отметить, что они не должны быть на окраинах, для них нужно изыскивать такие участки, которые были бы доступны и комфортны для населения.

Например, в с. Нювчим Сыктывдинского района ФАП решили построить на участке рядом с кладбищем. Согласитесь, весьма красноречивое соседство. В настоящее время готовится другой участок земли, а строительство ФАПа уже включено в адресную инвестиционную программу Республики Коми. Скорее всего, сроки сорвутся.

Два слова о современном оборудовании. В селах имеются сложности получения технических условий на подключение ФАПов к интернету. Например, в селе Озел Сыктывдинского района компьютерная техника уже полтора года находится в коробках, которые даже не распечатаны. А все мы знаем, как быстро морально стареет современная оргтехника.

Предлагаю обсудить на расширенном заседании Комитета по социальной политике вопрос по реализации программы модернизации первичного звена и подойти к данному вопросу комплексно. Поднять вопросы не только строительства самих зданий ФАПов, но и их качество, кадровую обеспеченность, обеспечение жильем работников, дополнительные меры социальной поддержки медицинских работников на селе.

Татьяна САЛАДИНА,

депутат Госсовета РК.