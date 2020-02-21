ФАП рядом с кладбищем. Планы строительства медпунктов на селе оторваны от реальности

Февраль 21, 2020 - Актуально

Вчера на сессии Государственного Совета РК обсуждался вопрос «Фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) как главный инструмент оказания доступности медицинской помощи на селе».

Татьяне Саладиной не дали выступить на сессии.

Взявшая слово руководитель депутатской фракции «Справедливая Россия» Татьяна Саладина выступала без микрофона — его отключили, посчитав выступление «пиаровской акцией» в преддверии выборной кампании. Другими словами, озвученные депутатом проблемы могут не попасть в протокол сессии. Татьяна Алексеевна попросила донести сказанное до читателей «Трибуны». Публикуем текст выступления с некоторыми сокращениями.
— Проблемы здравоохранения на селе затрагивают около 180 тысяч человек, что составляет почти 22% жителей Республики Коми. Как заявлял глава региона, в течение двух лет будет построено 129 ФАПов. Согласно планам, в 2020 году запланировано к замене 19 ФАПов, в следующем году — 69. Фактически в текущем предполагается построить только 19 ФАПов, перспективы строительства в 2021 году — 110 ФАПов. Спрашивается: справимся ли мы с таким объемом?
Остановлюсь на нескольких фактах, увиденных во время визитов в сельские районы.
Например, ФАП в селе Пузла Усть-Куломского района, построенный несколько лет назад, вызывает чувство горечи. У здания есть какие-то стены, а потолка практически нет: потолком служит кровля из профнастилов. В настоящее время в помещении часто происходит замыкание электропроводки, полы вздулись, вода замерзает. А сколько средств уходит на обогрев такого здания? Как будет чувствовать себя больной во время пребывания в таком помещении? И это не единственный пример.
По этому ФАПу был отправлен запрос в Министерство здравоохранения республики о проведении капитального ремонта. Ответ был такой: ремонт будет зависеть от финансирования в последующие годы. Когда — неизвестно. В этой связи хотелось бы увидеть план капитального ремонта так называемых «построенных новых» ФАПов.
Вызывает много вопросов строительство ФАПов с жилыми помещениями. В текущем году из 19 ФАПов таких планируется построить 11. Но как используются построенные ФАПы с жилыми помещениями? Во-первых, фельдшеры живут на рабочем месте — у них не бывает отдыха. Поскольку строительство хозпостроек на данной территории запрещено, то ни о бане, ни о гараже речи быть не может. А оплата за «коммуналку» такая, что после выставления счета работник ФАПа сняла жилье в доме с печным отоплением. Возникает вопрос: на сколько лет хватит сил у этого фельдшера?
Предлагаю изучить опыт других субъектов Российской Федерации по возведению отдельно зданий для ФАПов и выделения земли под строительство жилья отдельно для работников ФАПов.
Теперь о формировании земельных участков для размещения ФАПов. Хочу отметить, что они не должны быть на окраинах, для них нужно изыскивать такие участки, которые были бы доступны и комфортны для населения.
Например, в с. Нювчим Сыктывдинского района ФАП решили построить на участке рядом с кладбищем. Согласитесь, весьма красноречивое соседство. В настоящее время готовится другой участок земли, а строительство ФАПа уже включено в адресную инвестиционную программу Республики Коми. Скорее всего, сроки сорвутся.
Два слова о современном оборудовании. В селах имеются сложности получения технических условий на подключение ФАПов к интернету. Например, в селе Озел Сыктывдинского района компьютерная техника уже полтора года находится в коробках, которые даже не распечатаны. А все мы знаем, как быстро морально стареет современная оргтехника.
Предлагаю обсудить на расширенном заседании Комитета по социальной политике вопрос по реализации программы модернизации первичного звена и подойти к данному вопросу комплексно. Поднять вопросы не только строительства самих зданий ФАПов, но и их качество, кадровую обеспеченность, обеспечение жильем работников, дополнительные меры социальной поддержки медицинских работников на селе.

Татьяна САЛАДИНА,
депутат Госсовета РК.

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