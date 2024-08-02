Многие думают, что дачный участок – это сугубо личное пространство, в которое государство не вправе вмешиваться. Однако само государство считает иначе. Сотни тысяч котролеров по всей стране неусыпно наблюдают за каждым огородом.

В прошлом выпуске «Трибуна» рассказала о санкциях за выращивание «запретных» растений (например, за ипомею трехцветную, которую в народе называют вьюнком, могут впаять до 8 лет тюрьмы). А теперь речь пойдет о наказаниях за другие нарушения.

Купил землю – должен обрабатывать

Если земельный участок предназначен для садоводства, огородничества или личного подсобного хозяйства, то его владелец обязан заниматься именно этими видами деятельности.

В случае, когда такой участок не используется по назначению в течение трех лет, он может быть изъят у владельца в судебном порядке.

Захламление участка, нецелевое использование земли и нанесение ей экологического ущерба карается крупными штрафами. Это целый административный «прейскурант», и цифры там пугающие.

Пикник на лужайке

Государство в принципе допускает, что хозяева могут использовать фазенду еще и как место отдыха на природе. То есть имеют право затопить баньку, разжечь костер, устроить пикник на зеленой травке. Но и тут расслабляться нельзя. Рамки такого отдыха строго ограничены.

Разжигать костер можно только в яме определенных размеров: глубина не менее 30 см, диаметр – не более 1 метра. И не ближе 15 метров от каких-либо строений. То есть прежде чем устраивать веселые посиделки у костра, вы обязаны измерить его параметры. Иначе оштрафуют.

Жарить шашлыки пока еще дозволяется. Но не ближе 5 метров от строений. При этом в радиусе 2 метров от места жарки не должно быть горючих материалов. В противном случае штраф (до 15 тысяч рублей).

На торфяных почвах запрещается любое использование открытого огня. Нельзя также пользоваться огнем и во время особого противопожарного режима. Он вводится местными властями, когда из-за природных условий увеличивается риск пожаров – например, долго стоит сухая жаркая погода. Разведение костра на участке, сжигание веток и даже использование мангала во время особого противопожарного режима могут обойтись нарушителю в 10-20 тысяч рублей штрафа.

Без бочки не обойтись

После пикников обычно остается различный мусор. И конечно, возникает соблазн сжечь его на том же костре. Что категорически запрещено – это административное нарушение.

Любой мусор на дачном участке разрешается жечь только в цельнометаллической бочке, у которой есть дно. Причем объем такой бочки не должен превышать 1 кубического метра. В целях пожарной безопасности расстояние от бочки (для утилизации мусора) не может быть менее 7,5 метра до ближайшей постройки и 15 метров – до лиственного леса. А если лес хвойный – не менее 50 метров.

Несоблюдение этих норм грозит повесткой в суд и денежным наказанием от 5 до 15 тысяч рублей. А если по вашей вине произошел пожар, штраф составит до 50 тысяч рублей плюс компенсация ущерба. В случае тяжелых последствий санкции еще суровее, вплоть до уголовных.

А где тут можно пописать?

Многие приезжают на фазенду на личном транспорте. Но даже чтобы помыть здесь машину, надо соблюдать определенные правила. Во-первых, «железного коня» нельзя мыть за внешним контуром (за калиткой) дачного участка. Во-вторых, недопустимо, чтобы грязная вода стекала на соседний участок. За это соседи могут вас побить, а государство – еще и оштрафовать.

После пива и шашлыков, естественно, тянет в туалет. Но дачный туалет – под особым вниманием надзорных органов. Они живо интересуются, где именно дачник справляет нужду. Туалет должен быть оснащен герметичным баком и находиться на расстоянии 12 метров от других построек и не ближе 8 метров к ближайшему колодцу.

Штрафы за неправильно помытую машину или за неудачно расположенный туалет, к счастью, пока небольшие – от 3 до 5 тысяч рублей. Но это – на первый раз. Тех, кто часто писает в неустановленных местах, то есть является злостным нарушителем, могут оштрафовать и на крупные суммы.

Виктор СЕМЕНОВ.