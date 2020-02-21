В ноябре прошлого года завершились многолетние судебные разборки по делу генерального директора ООО «Фонд жилищного строительства г. Сыктывкара» Елены Соболевой. За совершение мошенничества в особо крупном размере даму приговорили к двум годам лишения свободы, с нее в пользу муниципалитета было взыскано 11 млн рублей. Однако в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности она была освобождена от наказания.

Два с половиной процента

Еще в 2006 году руководитель ООО «Фонд жилищного строительства г. Сыктывкара» Е. Соболева обратилась в городскую администрацию с заявкой о передаче в аренду здания бывшего кинотеатра «Луч» и аварийной детско-юношеской спортивной школы в микрорайоне «Орбита». Вместе с ними она получала права на прилегающие земельные участки — для обслуживания здания кинотеатра и спортшколы.

Суд пришел к выводу, что директор Фонда таким образом хотела получить землю по упрощенной процедуре — без проведения торгов. По действующим на тот момент законам владельцы зданий, имевших землю вокруг своего сооружения, имели возможность приватизировать такой участок за 2,5 процента цены от кадастровой стоимости.

Через неких «неустановленных лиц» в администрации Елена Соболева пообещала построить на выделенном участке жилой комплекс, причем часть помещений безвозмездно передать муниципалитету. Более того, она обязалась построить еще и новое здание спортшколы, а также приобрести горнолыжный подъемник.

Как следует из судебных материалов, директриса Фонда ввела наивных чиновников мэрии в заблуждение, и они «по простоте душевной» разрешили ей приватизировать два участка земли. А потом продали участки, но не по рыночной, а по кадастровой цене — за 1,2 миллиона рублей. Между тем судебная экспертиза установила, что участки оценивались как минимум в 12, 6 млн рублей.

Ударили по рукам

Елена Соболева подписала с тогдашним мэром города Романом Зенищевым соглашение о намерениях, в котором обговаривались условия «партнерства». Затем подчиненные Зенищева оформили необходимые документы, и стройка началась. Но не закончилась. Комплекс достроен не был, про спортивную школу никто и не вспомнил. А впоследствии Елена Соболева продала участки за 98 млн рублей.

Привлеченные в качестве свидетелей по этому делу чиновники заявили, что не знали об истинных намерениях Соболевой. Они, дескать, лишь выполняли задание…

Дело закрыто

После суда СМИ сообщили, что с мошенницы взыскано 110 миллионов рублей. Но у многих, кто имел дело с директором Фонда, возникли сомнения: откуда она возьмет эти миллионы? Возмущал их и тот факт, что дело закрыто, а исполнительное производство окончено, хотя есть так называемые «третьи лица», которым Фонд задолжал деньги, причем немалые. Это дольщики, что внесли свои «кровные» на строительство квартир. И с ними до сих пор полностью не рассчитались. Про дольщиков просто забыли. Их, как сейчас говорят, «кинули». К примеру, Валентине Крикуненко, Наталье Костаревой и другим Фонд должен был еще в 2007 году выплатить по решению суда более 10 млн рублей. Всего же на февраль 2020 года не выполнено 30 судебных решений. А получилось это из-за того, что Фонд несколько раз менял хозяев, и теперь, спустя годы, суды никак не могут решить, кто же в конце концов должен платить по счетам.

Темная история

Фонд жилищного строительства Сыктывкара, учредителем которого выступила администрация Сыктывкара, был создан еще в 1993 году. Затем администрация вышла из состава учредителей. Было образовано ООО, исполнительным директором которого стала Елена Соболева. Новый Фонд как бы поглотил старый, при этом без оформления документов.

После этой реорганизации Фонд жилищного строительства (ФЖС) существует в формате некоммерческой организации. Контроль за его действиями был возложен на Минюст, но как он осуществлялся, неизвестно. В итоге Фонд обанкротился. А суды по возмещению денег третьим лицам идут до сих пор.

Кто заплатит по счетам?

Недавно в Арбитражный суд Волго-Вятского округа поступила кассационная жалоба, в которой конкурсный управляющий ФЖС просит привлечь к ответственности не только бывших руководителей Фонда, но и администрацию МО ГО «Сыктывкар».

В жалобе утверждается, что администрация Сыктывкара вышла из состава учредителей незаконно. На это еще в 2016 году указали в своем представлении № 08-01-2016 прокуратура города и Верховный суд Коми, отметив, что выход из учредительства нарушает права как дольщиков, так и самой администрации. Однако представление мэрия не обжаловала, проще говоря — согласилась с постановлением о незаконном выходе. А это делает ничтожными все остальные изменения учредительных документов.

В итоге за «ошибки» мэрии прошлых лет предстоит рассчитываться городскому бюджету. А чиновники, как всегда, останутся в стороне.

Анатолий ПОЛЬКИН.