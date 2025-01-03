Проблема обеспечения жителей города Микунь обычной водой уже давно приобрела налет какой-то мистики: десятилетиями ее решают, но она лишь усугубляется.

Сегодня уже сложно подсчитать, сколько было вбухано бюджетных денег на то, чтобы вода из кранов жителей города районного подчинения (Микунь входит в состав Усть-Вымского района) наконец-то утратила свой кофейный оттенок. Идут года, но ничего не меняется.

Как же вы запустили!

Микуньской «кофейной водицей» занимались все первые лица региона. Но каждый раз властям чего-то не хватало: то денег (экс-глава Коми Вячеслав Гайзер в свое время пытался подключить к решению микуньской проблемы даже руководителя «Газпрома» Алексея Миллера), то просто желания: живут же люди, особо не ропщут – принесли чистую воду из магазина, чайник вскипятили, ну и ладно…

А еще была откровенная показуха. В 2019 году на всю республику было объявлено, что экс-глава Коми Сергей Гапликов все порешал – в Микуни введен в эксплуатацию водоочистной модуль, созданный по нанотехнологиям. Модуль был нужен для окончательной фильтрации воды, так как существующие очистные сооружения с этим не справлялись. Официозные СМИ тогда восторженно писали: «Такой чистой воды в городе не было 70 лет!»

Что скажет прокурор?

После победных рапортов выяснилось, что на водоочистных сооружениях необходимо установить дополнительное оборудование. Насосную станцию должны были запустить в этом году, но под разработанный инвестиционный проект нет денег в нужном объеме. Первоначально он оценивался в 2,5 миллиона рублей, а сейчас уже речь идет о 5 миллионах!

Но с чего это вдруг стоимость контракта сразу увеличилась в два раза? И нет ли здесь коррупционной составляющей?

Чтобы прояснить ситуацию, депутат Госдумы РФ от Коми Олег Михайлов направил запрос генеральному прокурору России Игорю Краснову. В нем он, в частности, отметил, что формирование цены контракта определяется волевым решением руководства Усть-Вымского района без проведения соответствующих расчетов, возникают риски перерасхода бюджетных средств.

Кроме того, депутат обратил внимание на то, что, по данным Роспотребнадзора, в воде для городских нужд имеются колиморфные бактерии (бактерии группы кишечной палочки), превышены предельно допустимые показатели по железу и марганцу.

А еще есть решение суда о приведении воды в нормативное состояние. В октябре прошлого года суд удовлетворил иск Роспотребнадзора и обязал Усть-Вымскую тепловую компанию в срок до 31 декабря 2025 года обеспечить соответствие качества питьевой воды централизованной системы водоснабжения, подаваемой населению из реки Шежемка, по санитарно-химическим показателям. При этом до сих пор не определена компания, которая будет заниматься установкой насосной станции.

«Прошу провести проверку факта снабжения г. Микунь некачественной питьевой водой и в случае наличия оснований принять соответствующие меры прокурорского реагирования. В том числе для обеспечения перерасчета стоимости воды, поставляемой гражданам», – отмечается в депутатском запросе.

Смело глядя в глаза…

Минувшей весной в стенах Совета Федерации состоялся первый Всероссийский форум тружеников села. У главы Усть-Вымской администрации Галины Плетцер, принимавшей участие в этом форуме, тогда была хорошая возможность озвучить острые проблемы района на высшем уровне. И г-жа Плетцер, смело глядя в глаза спикеру Совфеда Валентине Матвиенко, рубанула правду-матку: оказывается, в отдаленных северных населенных пунктах надо срочно переоснащать кинотеатры! Получается, что районную начальницу волнует именно кино, а не «убитые» дороги, развал ЖКХ или грязная вода в Микуни?

Напомним, тему кинофикации сельской глубинки от имени Коми 19 декабря подняла и сыктывкарская журналистка Дарья Шучалина на «прямой линии» с президентом. Владимир Путин, до этого с упоением рассуждавший о глобальной политике, похоже, был озадачен. Ему пришлось как-то выкручиваться, импровизировать на ходу…

«Вопрос о кино», заданный президенту от имени всей республики, многим показался нелепым и случайным. Но судя по тому, что в Совете Федерации ранее его озвучила и г-жа Плетцер, он давно созрел и был согласован чиновниками Желтого дома. Вероятно, они считают, что эта тема актуальная и в то же время безобидная. В отличие, например, от проблемы переселения северян.

А дальше – тишина

В прошлом году та же Дарья Шучалина доложила президенту о том, что у властей Коми есть идея переселять жителей Инты и Воркуты в южные районы республики, нужно только, чтобы федеральный центр предоставил кредит. И что мы имеем в сухом остатке? В феврале этого года на сайте Кремля появилось официальное сообщение, адресованное губернаторам северных территорий: «Предоставить предложения по совершенствованию механизмов переселения граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, рассмотрев вопрос о выделении субъектам РФ дополнительных инфраструктурных бюджетных кредитов на строительство жилья для осуществления переселения граждан в пределах одного субъекта РФ…» Ответственный за выполнение поручения президента – председатель правительства РФ Михаил Мишустин, срок исполнения – 1 марта 2024 года.

То есть Кремль сделал ровно то, о чем просили через «прямую линию» власти Коми. Но Желтый дом «громко» промолчал.

Напрашивается вывод: микуньцам, воркутинцам и остальным жителям Коми вряд ли можно рассчитывать на помощь федеральных властей. Тем более, если местные чиновники, отчитываясь перед Москвой, делают вид, что в республике «все хорошо».

Сергей МОРОХИН.