Где крыша дома моего? Сельчанин до сих пор не может добиться ремонта, обещанного губернатором

Накануне Парада Победы в «Трибуну» обратился Александр Туев, 62-летний пенсионер из Усть-Вымского района, поведавший грустную историю о том, как чиновники выполняют поручения руководства.

В прошлом году он получил письмо из Ростова. В нем сообщалось, что его дядя, Туев Александр Александрович, погибший в 1943 году и числившийся пропавшим без вести, теперь таковым не считается: его останки обнаружили поисковики, проводившие раскопки на месте жестоких боев. Было парню на момент гибели 19 лет, а погиб солдат смертью храбрых. В письме так же сообщалось, что поисковики готовят экспозицию для местного музея и хотели бы побольше узнать о воине из далекой Коми. В частности, они просили прислать фото солдата, а также снимок дома, в котором он жил.

Надо сказать, что в доме, где родился герой, сейчас и живет его племянник, названный в честь погибшего — Александром. Родовому дому исполнилось 106 лет, он нуждается в ремонте. Инвалиду-сердечнику сделать ремонт не по силам, и поэтому он обратился за помощью к тогдашнему главе Коми Сергею Гапликову. Тот принял сельчанина и пообещал помочь. По поручению губернатора в администрацию района ушло соответствующее письмо-распоряжение.

После этого Александру Ивановичу сообщили, что ему выделено 20 тысяч рублей, на ремонт крыши будет закуплен профнастил, а для этого ему нужно расписаться в ведомости. Что пенсионер и сделал. Однако ремонт отложили. Выяснилось, что выделенных денег не хватает для покупки нужного количества листов. Поэтому выделено еще 18 тысяч рублей, и нужно расписаться в другой ведомости.

Александр Александрович, конечно, расписался, а ремонт, увы, до сих пор не сделан. И где находится пресловутый профнастил, пенсионеру неизвестно.

Инвалид собрался к новому главе республики, однако из-за пандемии запись на прием отложили. И тогда он обратился в «Трибуну» с просьбой напомнить местным чиновникам о его проблеме. Ведь на дворе лето – самое время отремонтировать крышу, пока не пошли дожди…

Анатолий ПОЛЬКИН.