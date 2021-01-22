К сожалению, часто так бывает, что в критический момент по каким-то причинам не оказывалась экстренная медицинская помощь и человека не удалось спасти. В таких случаях родственники редко пытаются выяснить причины, почему так произошло – была халатность со стороны медицинских работников или просто имело место трагическое стечение обстоятельств. Татьяна Просужих – дочь ветерана труда из поселка Жешарт Владимира Вениаминовича Агафонова – решила «докопаться до истины».

По ее словам, отцу стало плохо 30 сентября прошлого года. Была вызвана скорая помощь, которая так и не приехала. Пришла местный фельдшер, сделала какой-то укол и ушла. На следующий день отца не стало. «Почему к пожилому человеку не приехала «скорая»? – задается вопросом Татьяна Владимировна. – Кругом коронавирус, возрастные люди, а папе было 67 лет, находятся в группе риска, поэтому врачи к ним должны мчаться по первому звонку…»

Татьяна Просужих написала обращение в прокуратуру Усть-Вымского района, в котором, говоря канцелярским языком, выразила несогласие с действиями сотрудников Усть-Вымской центральной районной больницы при оказании медицинской помощи. Да ее фактически не было вовсе, если не считать укольчика от фельдшера.

Из районной прокуратуры пришел ответ, содержание которого было предсказуемо – обращение Т. Просужих направлено в Минздрав Коми «для рассмотрения по существу».

Спустя два месяца за подписью первого заместителя министра здравоохранения Коми Елены Каневой пришел официальный документ, в котором сообщалось, что «проведена служебная проверка», с результатами которой можно ознакомиться в самом министерстве после предварительного согласования времени посещения. И в самом конце – «Министерство приносит соболезнования в связи с Вашей утратой».

Правда, по чьему-то недосмотру отчество ветерана было написано неправильно, но так бывает, когда документы подобного рода пишутся практически под копирку.

Так что же случилось 30 сентября? Согласно проведенной служебной проверке, вырисовывается какая-то мутная картина. «Выходит, что папа сам отказался от медицинской помощи, есть вроде даже подписи двух соседей, которые все якобы подтверждают. Но о его смерти они узнали от нас. Как так получилось?» – недоумевает Т. Просужих.

Похоже, для проверяющих было главным грамотно бумаги оформить. Если кому-то что-то не нравится, идите в суд, доказывайте, что с ними что-то не так. А для этого нужно много времени и терпения. Тем не менее, Т. Просужих подумывает вновь обратиться в прокуратуру. Если идти, то идти до конца.

Кто-то посчитает происходящее сутяжничеством: мол, отстаньте от медработников, которые и так зашиваются из-за ковида. Но ведь речь идет о конкретной трагедии, и родственникам важно знать, что произошло на самом деле. Если кто виноват, то должен понести наказание. Глядишь, и скорая помощь будет приезжать вовремя. Может, даже удастся спасти чью-то жизнь.

Сергей ПАВЛОВ.