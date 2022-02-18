В части известной госпрограммы «Гектар в Арктической зоне Российской Федерации», касающейся Коми, обнаружились участки, которых там быть не должно по определению. Обнаружив это, правительство республики внесло соответствующие корректировки в Государственный Совет, и в четверг последний исправил несуразицу.

Огласите весь список!

Напомним, что федеральный закон об «арктическом гектаре» был принят еще в 2016 году и преследовал благую цель – стимулировать граждан активнее осваивать необъятные, но пустующие пространства Крайнего Севера страны. «Арктические гектары» выделяются бесплатно, в течение года – только жителям соответствующих муниципальных образований, затем – всем гражданам РФ. Разработка программы, однако, затянулась на пять лет, но уже через полгода с момента начала ее реализации (с 1 августа 2021 года) ревизия сразу выявила странные, в чем-то курьезные, а может, и не очень курьезные недостатки.

В Коми к Арктической зоне относятся Воркута, Усинск, Инта и Усть-Цилемский район. На их территориях определены 50 участков общей площадью около 4,3 тыс. гектаров.

В список участков вгляделись некоторые ведомства. Так, Минприроды увидело, что в Усть-Цилемском районе на территориях «Трусово» и «Филиппово» предлагаются гектары на землях не просто лесного фонда, но и на тех, которые относятся к категории защитных лесов – в нерестоохранных полосах. Нечего и говорить, что в подобных местах гектары пошли бы на ура, но – нельзя. Участки перенарезали – теперь уже на землях сельскохозяйственного назначения.

Всмотрелось в реестр арктгектаров и Федеральное агентство по недропользованию. И обнаружило еще более поразительную вещь. В территорию «Сивомаскинский», что под Воркутой, включили… частную собственность.

Более 14,5 гектара «Сивомаскинского» – это лицензионная площадь для геологического изучения Восточно-Лемвинской площади на предмет углеводородного сырья, и лицензией владеет ООО «Тимано-Печорская Газовая Компания». Которая, по иронии судьбы, принадлежит экс-первому заместителю главы Коми (в 2003-2004 годах) Николаю Левицкому. Компания получила лицензию еще в 2008 году и, судя по Сводному государственному реестру работ по геологическому изучению недр, затратила около 140,7 млн рублей. То есть за каждый «бесплатный» гектар Николай Валентинович заплатил по 9,7 млн.

Торжественно исключили

Госсовет исключил «Сивомаскинский» из списка арктгектаров. Но дополнил список семью новыми территориями в Усть-Цилемском районе, под Усинском и на Воргашоре, а также изменил площади и нарезку некоторых других.

По информации выступившего на заседании председателя комитета Коми по имущественным и земельным отношениям Александра Сажина, на сегодняшний день в рамках программы подано 52 заявки на получение «арктических гектаров». Стало быть, КПД программы пока на уровне 0,012 процента.

– Пока к тем местам не будет обеспечена нормальная транспортная доступность, других результатов нечего и ожидать, – резюмировал депутат Александр Гайворонский.

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ухта» знает, о чем говорит. Ибо имеет дело с гектарами, расположенными значительно севернее даже Воркуты.

Валерий ВАЛЕНТИНОВ.