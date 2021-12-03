Продолжая цикл публикаций, посвященных 100-летию МВД Коми, мы расскажем о том, как начинал карьеру будущий генерал МВД Владислав Мингела. Ныне он министр внутренних дел по Республике Хакасия, а в конце 90-х был еще молодым опером Корткеросского РОВД.

«Опергруппа, на выезд!»

В середине января 1998 года в дежурную часть Корткеросского райотдела милиции поступило сообщение, что в селе Вомын произошло убийство. На место происшествия выехала опергруппа, возглавлял которую начальник местной милиции Александр Даньщиков. В группу входили опытный опер Андрей Кочанов и вчерашний курсант Владислав Мингела.

И вот группа на месте. Обычный деревенский двор с постройками, на тропинке от дома к летней кухне лежит тело мужчины, у которого разбита голова, на снегу хорошо видны пятна крови. В доме – две женщины, они сестры.

На троих – четыре бутылки

О трупе сообщили соседи, которые увидели тело рано утром. При первом опросе старшая из сестер Сидоровых сообщила, что убитый – ее бывший сожитель Роман Игушев. Они проживали вместе более двух лет, но около года назад Роман стал сильно пить. Между ними начались ссоры, и сожитель нередко распускал руки. По словам Сидоровой, она просто выгнала Игушева из дома, и тот поселился в летней кухне, которая вскоре превратилась в притон для пьянок: здесь собирались все деревенские выпивохи. Пили чуть ли не ежедневно, причем во время застолий случались и драки.

В летней кухне милиционеры увидели жуткую картину. На полу сидели двое мужиков в полубессознательном состоянии, вся мебель была перевернута, а пол и стены были забрызганы кровью.

С большим трудом удалось привести в чувство одного, затем другого. Впрочем, толку от этого было мало: добиться внятного рассказа о минувшем вечере сыщики не смогли. Удалось лишь установить, что вся троица (в том числе и хозяин летней кухни Игушев) выпили четыре бутылки водки, а что было потом – этого мужики не помнили. По их словам, они просто уснули…

Откуда взялись пятна крови и перевернутая мебель, выпивохи объяснить не смогли. Поэтому возникла сугубо бытовая версия: пьяная ссора обернулась убийством. В результате Игушев отправился в морг, а его собутыльники – в местное РОВД, куда их доставили под конвоем.

«Кого тут разглядишь?»

Оперативники направились в дом, чтобы еще раз опросить сестер. Старшая – Лариса Сидорова – сообщила, что вечером ее бывший сожитель явился в дом и потребовал денег на бутылку водки. Женщина ответила отказом. В это время кто-то позвал его со двора, после чего Роман вышел на улицу. Лариса заявила, что в окно она видела двоих мужчин. Игушев вышел к ним, и они вместе направились на летнюю кухню.

Слушая женщину, Даньщиков краешком глаза заметил усмешку на лице молодого сыщика. Старый опер отвел вчерашнего курсанта в сторону и спросил: «Какие соображения у тебя есть?»

«Товарищ капитан, считаю, что Сидорова врет, – ответил Владислав Мингела. – Думаю, что это она убила Игушева. В крайнем случае – ее сестра, хотя, скорее всего, та лишь покрывает убийцу».

Мингела протянул руку к окну: «Вы взгляните сюда: что там видно? Стекла же полностью замерзли! К тому же было это вчера вечером. В это время на улице – кромешная темень. Кого тут можно разглядеть?»

«Молодец, лейтенант! Я с Кочановым тоже засомневался в их словах», – одобрительно кивнул Даньщиков.

Начальник тут же предложил провести следственный эксперимент: Кочанов должен был выйти на улицу, а затем с тропинки позвать Мингелу. Когда едва не охрипший Кочанов вернулся с улицы, выяснилось, что в доме его крика практически не было слышно. Тем более – разобрать отдельные слова.

Женское коварство

Пока сыщики занимались сестрами, эксперт-криминалист тоже не сидел без дела. В щелях между половицами были найдены следы крови, хотя пол и был тщательно вымыт. Этой зацепки оказалось достаточно. Сестры поняли, что юлить бесполезно, и признались в убийстве.

В сущности, это был банальный случай, когда истязатель получил по заслугам. Игушев целый год помыкал женщинами, вымогая у них последние крохи. Вот и в тот роковой вечер пьянчуга вновь потребовал денег на водку, угрожая избиением. И когда вымогатель попытался ударить Сидорову, та схватила табурет и обрушила его на голову нападающего.

В это же самое время в летней кухне произошла драка между собутыльниками Игушева, после которой оба драчуна уснули. Хитрые дамы решили, что милиция не будет вдаваться в подробности разборок между алкашами, а труп можно будет «повесить» на них.

Но сельчанки просчитались. Несостыковки в их показаниях заметили не только старые опера Александр Даньщиков и Андрей Кочанов, а и новоиспеченный сыщик Мингела.

Пророчество старого сыщика

После той поездки Даньщиков пригласил Мингелу в кабинет и сказал: «Опер ты хоть и молодой, но мыслишь неординарно, у тебя большие перспективы. Быть тебе генералом! Если так получится, не забывай нас, старых оперов».

Слова Даньщикова оказались пророческими. Пройдя все этапы служебной лестницы, наш земляк действительно стал генерал-майором полиции и сегодня возглавляет Министерство внутренних дел по Республике Хакасия. Служит он далеко от Коми, но не забывает своих наставников.

Анатолий СОЛОВЬЕВ,

Елена НЕСТЕРОВА.